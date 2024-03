El Lobe Huesca La Magia pierde en Algeciras y se complica la vida (78-66)

El Lobe Huesca La Magia perdió la primera de las seis finales por la permanencia. Lo hizo este domingo ante un rival directo, el Damex Udea Algeciras (78-66), que le rebasa en la clasificación y se lleva el basketaverage particular. Los de Rafa Sanz son ahora antepenúltimos y caen de esta manera a puestos de play out. Los cinco partidos por delante, tres de ellos en el Palacio de los Deportes, definirán la suerte en un final muy apretado. Los verdiblancos están a tiempo de todo, hasta de jugar por el ascenso, pero deberán mejorar en casi todas las facetas para salir con vida del calendario que, sin ir más lejos llevará la próxima jornada al Albacete, tercer clasificado, a la capital oscense.

Los peñistas empezaron aplicando un ritmo alto al partido para buscar las fracturas en la defensa andaluza y un triple de Martín Iglesias inauguró la mañana ante un rival que comenzó nervioso. Los verdiblancos, que fallaron sus seis primeros tiros libres, acusaron el acierto exterior de su rival y nadie controlaba el juego (8-5). Iglesias sufrió una lesión en un dedo y cundía la sensación de que quien menos se equivocase tomaría el mando. El choque entró en un tramo de eficacia por parte de los dos equipos y Bastante volvió a empatar con un triple (14-14). Los locales se cargaban de personales y el Peñas estaba atento al rebote ofensivo. Con un parcial de 2-10, los de Rafa Sanz se volvieron a adelantar y terminaron el cuarto por delante (18-21).

En un encadenado de errores, Algeciras y Lobe Huesca La Magia pugnaban por ordenar el caos y los aragoneses tardaron tres minutos en meter la primera canasta del segundo cuarto, triple de Stümer mediante (25-24). Los locales se encontraban más cómodos y eran más difíciles de defender, con Berni García como jugador más peligroso con dos triples que abrieron diferencias (33-26). Sanz paró el encuentro con un parcial de 15-5, el Lobe imprimía velocidad al juego pero echaba de menos el acierto. El Algeciras alcanzó la barrera de los diez puntos (38-28) y Bellver y Bastante acabaron de tres con la mala dinámica (38-34), lo que no impidió irse al descanso por debajo (43-36).

El Peñas pretendía agarrarse al rebote ofensivo y el acierto exterior para reaccionar y logró así (48-46) en otro inicio de cuarto fulgurante. Cuatro puntos consecutivos de los andaluces volvieron a poner tierra de por medio y Sanz pidió tiempo muerto (52-46). A los oscenses les faltaba algo de calma y no les iban a entrar todos los triples. El encuentro seguía en un pañuelo y el Algeciras se volvió a alejar con ocho puntos consecutivos para hacerse con la mayor diferencia del partido (62-48). Los verdiblancos se atascaron en el peor momento, suerte que Iglesias y Scariolo brindaron un alivio para afrontar el cuarto definitivo después de un tercero desacertado (62-53).

El Lobe Huesca La Magia, rebelde, renació con un triple de Scariolo pero se seguían mostrando problemas en defensa (68-60). Los andaluces erraron dos triples consecutivos pero no fallaron el tercero, mientras los verdiblancos seguían desafortunadísimos con los tiros libres. Que con esta dinámica hubiese todavía opciones no hablaba demasiado bien los anfitriones. Estas eran estrechas, pero no se rebajaban de los diez puntos o se lograba de forma efímera (75-65). Las luces se apagaron y la gestión precipitada de los últimos minutos tampoco ayudó a levantar una final por la permanencia que habrá que compensar en las cinco jornadas que quedan para el cierre.

Ficha técnica

Damex Udea Algeciras: Orrit (4), Vucica (19), Eleraky (10), Berni García (17) y Thiam -quinteto inicial-. También jugaron Cecilia (2), Balastegui (5), Fernández, Arnold (10), Rodríguez (6), Chernodolia y Revilla (5).

Lobe Huesca La Magia: Rubín de Celis (5), Nogués (4), Stümer (6), Iglesias (10) y Bastante (13) -quinteto inicial-. También jugaron Scariolo (17), Chapero (6), Bellver (5), Malo y Solá.

Parciales: 18-21, 25-15, 19-17 y 16-13.

Árbitros: Betanzos García y Cotta Ávila.

Incidencias: Partido de la jornada 21 del grupo Oeste de la Liga LEB Plata disputado en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras ante 600 espectadores.