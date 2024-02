Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza: “Tengo hambre de algo más”

“Tengo hambre de algo más”, advirtió este miércoles el entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, durante un encuentro con los medios de comunicación que se desarrolló en las instalaciones de Lambretta Zaragoza y que se prolongó durante una hora. En la charla, el técnico no ocultó su intención de ser ambiciosos en esta recta final de la temporada, y en tratar de hacer algo grande en la FIBA Europe Cup, donde el equipo se jugará su acceso a las semifinales, contra el Chemnitz germano -líder de la Bundesliga-, en una eliminatoria programada para los días 6 y 13 de marzo.

Además, también confesó que el propósito del Casademont es “dar un paso adelante” y, a corto plazo, elevar la entidad de sus retos, algo que el presidente, Reynaldo Benito “tiene muy claro”, aunque al mismo tiempo recordó que, para ello, “el club necesita un hogar”. De hecho, la entidad arrastra un hándicap de envergadura temporada tras temporada: carece de unas instalaciones propias, lo que le obliga a un realizar un importante desembolso, todos los años, para costear los entrenamientos y los partidos de sus primeros equipos y de toda su estructura de cantera, al margen de tener que modificar en numerosas ocasiones el escenario y los horarios de trabajo".

La eliminatoria europea

"Para nosotros, Europa es ahora mismo muy importante. Son ya finales; finales a 80 minutos, pero finales. Y nos enfrentamos en cuartos al Chemnitz, uno de los equipos que prestigia esta competición. Es el líder de Alemania, y en ese campeonato está el campeón de la Champions League de la pasada campaña, que es Bonn, además equipos de Euroliga como el Alba Berlín y el Bayern de Múnich. Tenemos que afrontar la eliminatoria como si fuera la última. Es el líder de la Liga alemana y un equipo con gran poderío interior y muy buenos tiradores, con seis jugadores muy físicos".

El partido de ida

"El día 6 de marzo, en el partido de ida, necesitamos que la afición acuda al pabellón Príncipe Felipe, que tengamos 7.000 seguidores en las gradas. A este club, la competición que le da de comer en la ACB. Lo otro nos da cierto prestigio, y nos ayuda a traer jugadores, porque es más fácil fichar cuando estás inmerso en dos competiciones. Para mí, salvar la categoría, jugar el próximo año en la Liga Endesa, sin duda es mucho más importante que ganar la FIBA Europe Cup. Ahora bien, hemos pasado tres fases y estamos metidos en los cuartos de final del torneo, así que hay que ir a por ello. Tenemos el factor cancha en contra, pero ahora mismo debemos crecer, debemos centrarnos en esta competición".

Los lesionados

"Va a estar difícil que Mark Smith llegue a los próximos partidos. Por las características de su músculo, que es más gordo, más compacto, está tardando más en recuperarse de lo que habíamos pensado inicialmente. En el caso de Rati Andronikashvili, sí creemos que podrá incorporarse ya el 19 de febrero, y que podrá participar en la eliminatoria ante el Niners Chemnitz. En el caso de Mark, las previsiones es que antes del 10 de marzo no empezará a entrenar con el grupo".

El momento del equipo

"Tenemos cuatro jugadores muy asentados, con un nivel muy alto que mantienen todos los días, todos los partidos. Se trata de Trae Bell-Haynes, de Santi Yusta, de Emir Sulejmanovic y de Mitchell Watt. Y luego nos está pasando una cosa: hay gente joven como Mencía, Dídac Cuevas o Miguel González que ahora mismo, por su conocimiento del juego, nos están aportando más de lo que ahora mismo son como jugadores. Todo esto nos está dando un nivel superior al que inicialmente pensaba".

Cuevas y Andronikashvili

"La idea es que Trae Bell-Haynes pueda jugar minutos de ‘1’ y minutos de ‘2’. Cuando tuvimos todos estos problemas con los bases, lo intentamos con tres jugadores, pero al final no se concretaron: uno de ellos está jugando en España, otro lo hace en Alemania y el tercero está en Turquía. A partir de ahí, yo le planteé al cuerpo técnico hacer algo ya de cara al futuro, buscando nacionales por si acaso. Por ejemplo, aunque Santi Yusta tiene dos años más de contrato con nosotros, está jugando al máximo nivel y eso no me garantiza que se pueda quedar en la plantilla la próxima temporada. A Rati y a Cuevas hay que darles ahora minutos para ver si pueden ser nuestros bases en el futuro. Además, a mí me gusta tener tres bases en la plantilla".

Langarita

"Con él me está costando, algo lógico al tratarse de un jugador en plena etapa de crecimiento. Buscamos que sea capaz de sacar beneficio a todo ese potencial que tiene. A mí me importa mucho el trabajo del día a día, y quiero que Lucas sea más duro, más exigente consigo mismo. Su actitud es increíble y se trata de un jugador básico para nosotros de cara al futuro. Al mismo tiempo, también es verdad que existe una competitividad muy elevada en la plantilla, y le estoy lanzando retos todos los días; pero no le puedo regalar más minutos de los que realmente merezca. Es uno de nuestros proyectos fuertes".

Un equipo en crecimiento

"Ahora tengo hambre de algo más. Hay chicos como Mencía o Cuevas que han dado un paso adelante. En el caso de Cuevas, pensaba que nos iba ayudar, aunque no pensaba que viniendo de la LEB Oro nos hiciera ganar ya un partido, como sí logró el otro día. No esperaba que esto fuera tan rápido. En el caso de Mencía, yo sabía que tenía algo dentro, porque es un caballo salvaje. En cuanto ha ganado confianza, nos hemos dado cuenta de que es un jugador de un nivel alto. Y así, donde yo creía que las íbamos a pasar canutas esta temporada, pues ahora tengo hambre de algo más. Quiero alcanzar cuanto antes la victoria décima y la undécima en la Liga Endesa para no sufrir, pero ahora mismo quiero que la gente se centre en el partido ante el Chemnitz de la FIBA Europe Cup".

Ambición

"Hay que dar un paso adelante, y Reynaldo Benito lo tiene claro. Sin embargo, nuestro club necesita un hogar, un sitio donde entrenemos. Aunque yo estoy encantado en el pabellón Príncipe Felipe, está claro que con el equipo de ACB y con el femenino compitiendo también en Europa, tenemos necesidades. Y por mucho que se intente, todas esas necesidades no se pueden cubrir en el pabellón Príncipe Felipe. No podemos estar marchándonos cada dos por tres a trabajar otro sitio. En el Felipe tiene que haber eventos, evidentemente, pero se debe encontrar una solución. Nosotros nos movemos con más de 1.000 niños en el club, con más de 70 equipos con presencia en diferentes pueblos de Aragón. La manera de crecer es tener una instalación propia en la que poder entrenar ocho horas, y donde el júnior entrene al lado nuestro, y donde las chicas entrenen al lado nuestro…"

El objetivo actual

"Estamos con 9 victorias en la Liga Endesa. No sé dónde va a estar exactamente la salvación, aunque yo necesito ganar tres partidos más. En la plantilla tenemos seis jugadores muy jóvenes, que es la primera vez que juegan en la máxima categoría; jugadores que el año pasado estaban en la Liga EBA o en LEB, y por ello tengo mucho miedo a que nos confundamos. Sin embargo, creo que hay que hacer un esfuerzo ahora en la FIBA Europe Cup, en intentar ganar al Chemnitz. Es una eliminatoria muy complicada, porque es un equipo formado por seis americanos, muy físico, que anota con mucha facilidad. Nadie va líder de su competición si no lo está haciendo muy bien".

Posibles semifinales

"Yo ahora mismo no miro más allá del encuentro ante el Chemnitz, de la eliminatoria de cuartos. No pienso en las semifinales. Por mi forma de ser, pensar en el siguiente cruce es como si me estuviera clavando un puñal a mí mismo".

El regreso de Smith

"Estamos buscando un ‘4’ en el mercado. Otra cosa es la decisión que tome a la hora de los descartes, porque Mencía está creciendo, empujando. Dejar fuera a Mencía me va a costar, porque en la Liga ACB solamente pueden jugar dos extracomunitarios y, además de Mencía, en la plantilla también tenemos en esta situación a Watt y Smith. El que peor lo va a tener ahora mismo es Smith, porque sale de una lesión, aunque también es cierto que es el jugador que más me gusta. En cualquier caso, bendito problema el hecho de poder elegir".

La contratación del ala-pívot

"La Liga australiana acaba en teoría el día 18 de febrero, y tenemos ya muy avanzado a un jugador de allí. Dependemos de si ese jugador disputa o no el ‘play off’ con su actual equipo, pero con nosotros ya existe un acuerdo. Luego, hay un chico que está jugando en Israel y que también es otra opción que tenemos ahí".

Stefan Jovic

"Stefan Jovic es la marcha que más me ha afectado, la que más me ha dolido. Fue un descubrimiento el pasado año, y me ayudó en todos los sentidos. Él fue el revulsivo para cambiar la dinámica cuando peor estaba el equipo y para evitar el descenso de categoría. Yo sólo no lo hubiera conseguido. Le pedí que se quedara, que no pensara en la Euroliga, que nos podía ayudar en Zaragoza incluso a ganar un título europeo. Trae Bell-Haynes lo está haciendo ahora, pero hay que darle compañía.