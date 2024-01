Fisac: "El partido ante Gravelines más que una final es decisivo"

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que el partido que este miércoles enfrentará a su equipo contra el Gravelines Dunkerque francés, correspondiente a la Copa Europa, "más que una final es decisivo".

"Si pierdes no tienes opciones, si ganas tienes que seguir haciendo. Más que una final es un partido decisivo porque de alguna manera te decide el hecho de que si pierdes que te quedas fuera de la siguiente fase. Para el club es importante tener opciones de clasificación y la plantilla necesita poder jugar estos partidos en casa pese las carencias. El Príncipe Felipe es un factor de ayuda importante para meter más puntos que el rival", ha destacado en rueda de prensa.

Sobre el Gravelines, ha señalado que ha recuperado a un jugador importante como Johnny Berhanemeskel y que es un equipo "muy físico" que le va a hacer jugar al Casademont a un nivel de desgaste "muy importante".

"Tenemos que dar el todo físico porque, si no, no vamos a llegar para ganar a Gravelines. Es muy decisivo este aspecto", ha resaltado.

El técnico segoviano ha advertido a sus jugadores del peligro de estar pensando en el partido de la próxima jornada de ACB contra el Breogán y no en el de este miércoles.

"El equipo ha perdido potencial anotador con la baja de Mark Smith y anotamos menos. De alguna manera ahora mismo solo podemos pensar en ir al cien por cien cada día. Si reducimos un poco esa mentalidad de pensar en algo más, tendríamos muchas dificultades. Yo le pido a mis jugadores que piensen solo en el partido ante Gravelines, que es el que viene, y ya veremos luego cómo les puedo ayudar para afrontar el siguiente encuentro", ha desvelado.

Con respecto a las bajas, ya que además de a Mark Smith el equipo tiene lesionado a Rati Andronikashvili, ha explicado que, si se pierden las capacidades que el equipo tenía y se pierden elementos como el máximo anotador, "merma".

"Esto ha hecho que dependamos más de menos jugadores. Disponemos de menos jugadores pero no puedo más que hablar bien de mis jugadores por la ilusión, las ganas y el empuje que tienen. A veces nos puede faltar talento o experiencia y eso hace que nos sobre cansancio de gente que juega demasiados minutos. Se juntan muchas cosas, pero siguen siendo competitivos y siguen peleando", ha valorado.

A este respecto ha reconocido que el equipo ha perdido los últimos partidos, pero ha elogiado que sus jugadores "nunca se han entregado" y que por lo tanto no puede hacer otra cosa que "alabarles".

A pesar de las mencionadas derrotas, Fisac cree que el equipo está bien desde el punto de vista anímico: "el grupo es muy fuerte anímicamente porque todo lo que ha ido viviendo le ha hecho crecer y madurar. Creo en mi equipo y en mis jugadores. No sé cuántos partidos ganaremos pero tengo claro que no nos vamos a rendir".

Con respecto al hecho de que el encuentro se vaya a jugar en casa el preparador de Fuenterrebollo, ha comentado que el equipo contrario ve que el Casademont Zaragoza tiene "carencias en la plantilla", pero que también ve la virtud de que en casa la afición ayuda al equipo.

"Jugar en Zaragoza para mí es sinónimo de jugar a gusto y feliz. Cuando uno está cansado, el pabellón le va a dar ese empuje para que llegue al siguiente esfuerzo", ha señalado.

Fisac ha querido agradecer a Dídac Cuevas, que sufrió una fractura de nariz en el encuentro contra el Nymburk de la pasada semana, el que quisiera jugar en Bilbao.

"Le aconsejaron que no jugara pero yo no puedo hacer que no juegue cuando el chico quería jugar, jugar y jugar. Yo creo que va a seguir jugando y nos ayudará pese a sus condiciones", ha destacado.