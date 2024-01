Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza: "Dídac Cuevas tiene talento para estar aquí"

"Dídac Cuevas tiene talento para estar aquí", explicó este viernes el entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, nada más finalizar la sesión preparatoria matinal. "Hemos incorporado un jugador nuevo, y eso es una buena noticia. Es uno más para sumar a la lista y uno más para ayudarnos a pelear por los partidos que nos quedan", explicó el técnico, quien subrayó la ambición y la personalidad de la última adquisición de los zaragozanos.

En este sentido, Fisac dijo que Cuevas "viene con un hambre importante", al margen de recordar que el base, de 23 años, "siempre ha demostrado carácter" a lo largo de su trayectoria. "Lo ha hecho en todas las categorías de formación en las que ha estado, así como en su etapa en Badalona y en los equipos inferiores de la selección española. Tiene talento, y se ha ganado estar aquí, con nosotros; pero ya veremos cuál es su proceso: con él no hay que tener prisa", añadió el entrenador, reclamando también tiempo y paciencia para la adecuada adaptación del base. "Lo que sí va a demostrar desde el primer día es carácter, empuje", insistió.

Fisac también se refirió al infortunio de Rati Andronikashvili. El georgiano se incorporó al equipo el 3 de enero, y se estrenó con los zaragozanos ante el Girona, tres días más tarde; sin embargo, su participación se redujo a sólo cuatro minutos y medio: sufrió una lesión de rodilla que, en principio, le mantendrá alrededor de un mes y medio de baja. "Tuvimos muy mala suerte con Rati. Por sus condiciones de pasaporte, consideramos que era un jugador para tenerle en la plantilla, y así se fuera formando con nosotros. Era un jugador para trabajar con él con una idea de futuro", se lamentó el técnico.

"Con Dídac -continuó Fisac-, estudiamos esta parte deportiva del club, y estudiamos también todas las opciones que había en el mercado. Vimos lo que podíamos adquirir y lo que no podíamos adquirir, y llegó un momento en el que vimos esta opción. Es presente, pero sobre todo es futuro. Y optamos por coger a un jugador que nos pueda servir también en las siguientes temporadas, de ahí que apostáramos por un contrato de larga duración", apostilló el entrenador del Casademont Zaragoza respecto Cuevas, quien ha firmado con los aragoneses hasta el mes de junio de 2026.

En cualquier caso, Fisac no descartó futuras incorporaciones en el presente curso. "No nos hemos bajado bajado del mercado. El club sigue mirando. Lo que podamos hacer o no, nos lo marcará el propio mercado, y también los resultados y las lesiones", advirtió.

Respecto al Valencia Basket, el rival de este domingo (17.00, pabellón Príncipe Felipe), el técnico destacó "el poderío físico interior" de los levantinos, que será aún mayor si se recupera Víctor Claver. "Su plantilla es muy amplia. Su parte interior muestra un poderío físico, un poderío de talento y un poderío de anotación muy importantes. Generan grandes ventajas cerca del aro. A ello se junta que la parte exterior también es de mucha calidad. Hablamos de un equipo de máximo nivel", analizó.

"Es un partido lindo, bonito. Ellos son mejores, con muchos más recursos. Sin embargo, es un partido para ser valientes, para ver nuestro grado de ambición", añadió Fisac.