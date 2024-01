Dídac Cuevas, nuevo base del Casademont Zaragoza: "Quiero demostrar que estoy al nivel"

Dídac Cuevas ha ofrecido este jueves en su presentación con el Casademont Zaragoza un anticipo de la ilusión por jugar en la élite que quiere demostrar el domingo en el pabellón Príncipe Felipe. El base catalán, de 23 años, ha posado con su nueva camiseta y ha expresado sus ganas de estrenarse en la Liga Endesa: “Espero estar al nivel”, ha señalado.

El jugador, de 1,78 metros y procedente del Tizona Burgos de LEB Oro, se ha mostrado convencido de que lo estará. “Me llegó la oferta el lunes y fue muy sencillo. Pensé que era una oportunidad para mí, quiero demostrar que puedo jugar a este nivel y ayudar al equipo en lo que me pida el entrenador”, ha señalado Dídac Cuevas.

El jugador ha hablado durante estos días con el que ya es su nuevo entrenador, Porfirio Fisac, que le ha dicho qué es lo que quiere de él: “Lo que me pide es que no deje se ser yo, que siga creciendo y que juegue como vengo jugando, porque eso es lo que me ha traído aquí. Que no me lo tome con nervios o con presión, que sea divertido”, ha apuntado un Cuevas que, señala, quiere “competir en la pista y ayudar al equipo a sacar victorias”.

Aunque prefiere no hablar demasiado de sus características sobre la pista, el nuevo jugador del Casademont cree que sus principales virtudes son “la energía y la autoconfianza”. “Cuando tengo que tomar una decisión la tomo al cien por cien, con todo”, ha señalado el base, quien además ha destacado que puede aportar al equipo “en la defensa y en el contraataque”.

Cuevas competirá en el puesto con Trae Bell-Haynes, uno de los jugadores más destacados del equipo. El jugador catalán es consciente de que el canadiense “es el base titular” y destaca que está “a un gran nivel”. Para él es “un orgullo estar al lado de un jugador así”, del que espera “aprender mucho”. No obstante, su objetivo es “competir” por el puesto y “demostrar que puedo estar a su nivel”.

Sobre el salto que puede suponer para él pasar de LEB Oro a la Liga Endesa, Cuevas se ha mostrado convencido de que está preparado para superarlo: “Me va a costar lo que yo quiero que me cueste. Si me autoconvenzco de que tengo que jugar como soy, el salto más pequeño”.

En principio, Dídac Cuevas debutará este domingo con la camiseta del Casademont Zaragoza en el partido que enfrentará a su equipo en el pabellón Príncipe Felipe contra el Valencia (17.00), y que será histórico para el club, ya que se alcanzarán los 500 partidos en ACB.