Esta es la camiseta del Casademont Zaragoza que se agotará en menos de una hora

Con ocasión de sus 500 partidos en la Liga Endesa, que cumplirá este domingo ante el Valencia Basket (17.00, pabellon Príncipe Felipe), el Casademont Zaragoza pondrá a la venta una camiseta exclusiva, con unidades limitadas, que está previsto que se agoten en menos de una hora.

El dibujo de la camiseta es obra de José Antonio Bernal y de GP Ediciones, y es fruto de las votaciones que, a través de las redes sociales, realizaron los aficionados del equipo aragonés para determinar a los 12 jugadores más relevantes de la historia del club. Finalmente, el róster quedó formado por Sam Van Rossom, Carlos Alocén, Carlos Cabezas, Damjan Rudez, Michael Roll, Matías Lescano, Gary Neal, Paolo Quinteros, Henk Norel, Giorgi Shermadini, Pablo Aguilar y Stevan Jelovac.

La camiseta se pondrá a la venta este domingo, una hora antes del choque que enfrenta al Casademont Zaragoza con el Valencia Basket, y se podrá adquirir exclusivamente en las dos tiendas del pabellón Príncipe Felipe (puertas C y D) desde las 16.00. Las unidades son limitadas -en principio 100 únicas camisetas- y habrá tallas disponibles desde la S hasta la XXL. El precio será de 20 euros.

“Se hizo en un tiempo récord, en apenas tres días”, confesó este viernes el propio José Antonio Bernal, quien recordó que todo el proceso llegó “en plenas Navidades y final de año”. “Como aragonés, como seguidor del deporte aragonés que soy, ha sido un placer poder participar en esto. Lo he disfrutado un montón. También quiero agradecer que Daniel Viñuales, de GP Ediciones, haya sido parte de este proyecto”, señaló.

“Algunos de los jugadores han envejecido, y están con canas, como yo -bromeó-. Sin embargo, he querido mantener el recuerdo y la imagen de cuando ellos jugaban. De hecho, cada jugador lleva el diseño de la camiseta correspondiente a la época en la que jugaba”, explicó Bernal, quien también advirtió que el lince que aparece en el centro “tiene forma de corazón”. “El lince del diseño del Casademont, que además es rojo, siempre me ha recordado a un corazón. He querido mantener eso, e incluso perfilarlo un poco para que se note más”. Asimismo, recordó que “hay grandes cariscaturistas profesionales”, pero que su estilo “es el monigote”.

También se refirió a la camiseta el entrenador de los zaragozanos, Porfirio Fisac. "Para mí es un orgullo estar en esta camiseta, y hacerlo al lado del más grande de la historia de este club, que es José Luis Abós. Me siento absolutamente halagado y muy satisfecho de que el club haya contado conmigo para estar en esta camiseta.

Todos los jugadores que están se lo merecen, pero yo si hubiera votado a alguno más, hubiera puesto a los 12 que tengo yo aquí, por todo lo que han sufrido este año. Cuando hagamos el 525 o el 550, estoy seguro de que alguno de los jugadores de la presente temporada estará en esa futura camiseta.