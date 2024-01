Porfirio Fisac, molesto con la situación del Casademont Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe

El Casademont Zaragoza trabajó este viernes en las instalaciones del Stadium Casablanca, donde preparó el partido ante el Girona, correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Endesa. Y el técnico de los aragoneses, Porfirio Fisac, no ocultó su malestar: “Me gustaría agradecer al Stadium Casablanca la acogida que ha tenido con nosotros. Nos sentimos arropados por la ciudad, pero no tanto por la instalación (el pabellón Príncipe Felipe), porque cada dos por tres tenemos que irnos de un día para otro”, explicó el preparador del equipo zaragozano.

“Incluso las chicas tienen que jugar fuera de nuestra instalación, lo que me fastidia bastante. No me siento cómodo. Bueno, al menos yo, aquí, tengo menos frío del que tienen mis jugadores en el vestuario del pabellón Príncipe Felipe”, añadió.

Respecto al próximo adversario, Fisac consideró “un partido vital” el duelo contra el Girona, al tratarse de un rival directo -ambos presentan un balance de 7 triunfos y 9 derrotas-. “Se trata de un equipo físico, que corre muy bien el campo. El partido es de una exigencia física grande, y por ello necesitamos contar con una buena rotación, y que nuestra gente del banquillo se encuentre a un buen nivel físico”, advirtió el entrenador del Casademont Zaragoza.

El segoviano también subrayó la reacción protagonizada por su equipo en el mes de diciembre, con cuatro victorias en cinco partidos, que ha distanciado a los aragoneses de la zona de descenso a la Liga LEB Oro. “Para nosotros sería un sueño acabar la primera vuelta con 8 triunfos, y es un reto importante ante un rival que ha estado haciendo muy buen baloncesto”, indicó.

EL Casademont afrontará el duelo con la importante baja de Mark Smith, uno de sus principales referentes en el juego de ataque. “Tenemos un problema con él. Es un percance importante, ya que sufrió un golpe en el cuádriceps y lo tiene inflamado. Veremos hasta dónde puede evolucionar su lesión, aunque en principio no tiene buena pinta”, se lamentó el técnico del equipo zaragozano, que habló de la importancia de “acudir al mercado” para cubrir la posición de base o escolta, “donde más carencias” tiene la plantilla.

Fisac también tuvo palabras para los seguidores del Casademont Zaragoza: “A los aficionados le podemos prometer magia en el pabellón Príncipie Felipe. Espero que la gente venga a vernos, porque vamos a disfrutar como siempre. El equipo tiene carácter e implicación”, recordó.