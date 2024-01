Carlos Cantero: "No sé si nos creemos algo que no somos"

Hay que remontarse mucho, muchísimo, en el tiempo para recordar cuándo fue la última vez que Carlos Cantero se mostró tan duro como esta noche con su plantilla. El entrenador, tremendamente enfadado con la actuación de sus jugadoras en la derrota contra el Ensino, lamentó que su equipo faltase a los principios más básicos que le han encumbrado campeón.

«Estoy muy enfadado con el equipo. No puedo valorar un partido al que no hemos venido, que no hemos jugado. Fallamos a nuestra filosofía. No puede ser que el entrenador esté 40 minutos enfadado», se arrancó Cantero, sin morderse la lengua en sus más de ocho minutos de intervención.

El técnico se mostró «muy preocupado» por el rendimiento de «varias jugadoras». No citó sus nombres, pero sí señaló que llevan «tres partidos muy malos». «Al descanso he tenido una charla con la plantilla. Y salimos después del descanso con una pérdida y una puerta atrás. No salimos con garra, con rasmia, con motivación... No sé si ya nos creemos las mejores porque estamos arriba, por el ambiente generado. No sé si nos creemos algo que no somos. Este equipo, jugando así, pierde el fin de semana en Ferrol», advirtió.

Carlos Cantero censuró en repetidas ocasiones que su equipo se falló a sí mismo. «Con el Barça se jugó mal y se ganó. Pero es que hoy nos hemos faltado a nosotras, a nuestra base, al trabajo que venimos realizando. Lo llevo sin ver tres partidos. Mañana nos sentaremos todas juntas para ver repetido el partido», explicó.

«Estoy harto»

Además, el preparador criticó la actitud de sus jugadoras en los últimos inicios de los encuentros. «Estoy harto de que en el minuto tres se bajen los brazos. La que entra del banquillo entra con los brazos bajados. No puede ser. No me preocupa haber perdido, me preocupa el juego», afirmó Cantero, que demandó «autocrítica» a su plantilla.

«Tengo dudas de que las jugadoras se hayan visto. Ellas no disfrutan cuando se juega así. Todas quieren salir a la pista y hacerlo bien. Si tu actitud no es buena, yo te lo voy a decir viendo el vídeo y te vas a ver. Es cuestión de tiempo y trabajo», finalizó.