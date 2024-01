Polémica sobre la final de Copa de la Reina en Zaragoza: “Todos sabéis qué pasó”

Jorge Recio, presidente del Perfumerías Avenida, aprovechó el último día del pasado 2023 para hacer balance del año en los medios oficiales del club. Sus declaraciones, sin embargo, han levantado una notable polvareda en las últimas horas, después de realizar unas controvertidas manifestaciones sobre la última final de la Copa de la Reina. El encuentro, disputado el 2 de abril en Zaragoza, dio como campeón al Casademont, que se impuso 55-51 al conjunto salmantino.

“En la Copa, íbamos de tapados. Nos plantamos en la final, competimos y teníamos el partido bastante encauzado. Ahí pasó lo que todo el mundo sabéis que pasó. El que no quiera entenderlo, que no lo entienda. No pudimos llevarnos la Copa”, afirma Recio, sin entrar a valorar qué ocurrió verdaderamente sobre la pista del Príncipe Felipe.

El Casademont Zaragoza, que finalizó el tercer cuarto cinco puntos abajo (37-42), encarriló la remontada con un parcial 12-0 al inicio del último acto (49-42). Pese a esto, el Perfumerías Avenida, uno de los mejores equipos de España, apeló a su incuestionable calidad para acercarse hasta el 52-50.

“El ambiente fue increíble, como pabellón, como organización, como gente. Nada que no hubiéramos hecho 20 años antes en Avenida, cuando algunos apostamos por el deporte femenino y llenábamos un pabellón como este (con capacidad para 2.500 espectadores)”, defiende Recio, que sentencia: “Aquí ya no es noticia tener el pabellón al 90% todos los partidos”.

¿A que se refiere el presidente del Perfumerías Avenida, entidad con 8 títulos de Liga Femenina, 10 Copas de la Reina, 9 Supercopas de España y una Euroliga, cuando dice que todo el mundo sabe lo que pasó en Zaragoza? ¿Ayudas arbitrales? ¿Trato de favor al Casademont por su condición de anfitrión? ¿Derrota injusta en aquella final copera?

El diálogo con Jorge Azcón

Antes de concluir su exposición, de casi 20 minutos de extensión, Recio realiza una última alusión a la capital aragonesa. Concretamente, al actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. “Me dijo que había unos locos en Salamanca que ponían una gran cantidad de dinero en el baloncesto, no se lo creía. Me dijo que si algún día no me querían, viniese para Zaragoza, que me recibirían con los brazos abiertos”, señaló.