Lucas Langarita: "El Casademont Zaragoza es un club ejemplar en la formación de jóvenes promesas"

El escolta zaragozano Lucas Langarita, de 18 años, ha dado el salto este año a la primera plantilla del Casademont. Se trata de una de las mayores promesas del baloncesto continental. El pasado verano se proclamó campeón del mundo sub-19 y subcampeón de Europa sub-18 con los equipos inferiores de la selección española.

Cierra un año de ensueño: renovó con el Casademont Zaragoza, ascendió definitivamente a la élite y, además, conquistó dos títulos con los equipos inferiores de la selección española.He vivido momentos muy grandes, inolvidables. Al final he podido alcanzar la primera plantilla del Casademont, que es el sueño de cualquier canterano. Y no sólo estoy muy contento por haber renovado hasta 2027, sino también por todas las oportunidades que se me están dando tanto en la Liga Endesa como en la FIBA Europe Cup.

¿Cómo describiría su etapa formativa en el club?Llegué con sólo 11 años, y desde el primer momento me pusieron a jugar con jugadores más mayores, con los infantiles. Es una etapa de aprendizaje, de no rendirse nunca, de ir derribando obstáculos. Se trata de un recorrido muy largo, y por ello siempre hay momentos buenos y otros que no lo son tanto. En mi caso, sin embargo, la mayoría de los recuerdos son muy positivos: no ya sólo por todos los campeonatos ganados, ni por todo lo que te enseñan deportivamente hablando; también por los valores que te inculcan desde el primer momento. Está claro que el Casademont es un club ejemplar en la formación de jóvenes promesas, tal y como ha venido demostrando en los últimos años.

Vivió un verano de locura, sin apenas tregua.Sí, resultó muy intenso porque competí en dos torneos internacionales. Son grandes experiencias que te ayudan a crecer.

Se proclamó campeón del mundo con el combinado nacional sub-19.Fue en Debrecen (Hungría). Afrontamos el torneo con mucha ambición, con mucha seguridad en nuestras posibilidades, sabiendo que podíamos ganar a cualquiera. En una competición así, nunca tienes la certeza de lo que pueda pasar, ya que hay equipos muy talentosos; pero al final conseguimos el oro mundial, que es un éxito muy importante.

Finalizó el torneo con dobles dígitos en puntos (10,7) y valoración (10,4). Y eso que la mayoría de los jugadores le superaban en edad.Salí contento porque hice buenos números, aunque sobre todo porque sirvieron para ayudar al equipo a la conquista del título. Ante Francia, en la final, me torcí el tobillo en los primeros minutos y no pude participar todo lo que me hubiera gustado. Sin embargo, mis compañeros hicieron un gran trabajo y pudimos ganar.

Semanas más tarde, en Serbia, se colgó la medalla de plata en en Europeo sub-18.

Tras ganar el Mundial, apenas tuve 10 días de descanso. Después me concentré con los de mi edad, con la selección sub-18, y también realizamos un gran campeonato. Acabamos segundos. Sólo perdimos en la final, y ante el equipo anfitrión.

También atesora un subcampeonato mundial sub-17, conquistado en Málaga, en el verano de 2022. Además, usted fue incluido en el quinteto ideal del torneo.Que te elijan entre los mejores está muy bien, pero el baloncesto es un deporte colectivo: yo hubiera preferido haber conquistado el título. Caímos en la final frente a Estados Unidos.

¿Qué retos se fija para 2024?Seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir madurando. Quiero tener cada vez más confianza y, de esta manera, poder ayudar al Casademont a sumar victorias. Soy muy joven aún, pero creo que voy por el camino acertado para progresar. Mi intención es mantener esta línea de trabajo.

Su madre, Patricia, fue jugadora de baloncesto profesional y participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona.Es un apoyo incondicional, como madre y como deportista. Me da muchos consejos sobre cómo jugar, me corrige cuando lo hago mal en la pista... Desde el primer momento ha sido, y sigue siendo, un referente decisivo en mi trayectoria.