El Casademont Zaragoza confía en sorprender al actual campeón

El Casademont afronta este domingo un reto mayúsculo: intentar batir al Barcelona, actual campeón de la Liga Endesa, en un duelo de muy mal pronóstico para los zaragozanos (18.30, Movistar). Por historia, presupuesto, talento y profundidad de banquillo, por su amplitud de recursos, el cuadro catalán se presenta a la cita como indiscutible favorito a la victoria, más aún cuando el equipo aragonés, una vez más, volverá a competir con importantes ausencias en sus filas.

Al margen de la lesión de Santi Yusta, quien no reaparecerá al menos hasta finales de enero, tampoco participará Andrea Cinciarini, quien abandonó la entidad esta misma semana para regresar a Italia. Asimismo, en principio no jugará el ala-pívot Emir Sulejmanovic, quien no se ha entrenado durante toda la semana; mientras que Thad McFadden, la última adquisición de los zaragozanos, es duda por un esguince de tobillo que sufrió en el entrenamiento del pasado jueves. En este escenario, el canterano Rubén Valero completará la convocatoria del Casademont.

¿Es posible creer en la gesta? Pese a todos los contratiempos, el cuadro aragonés no se dará por vencido de antemano. Y apela, para ello, a su fortaleza como local: en el pabellón Príncipe Felipe, los zaragozanos están exhibiendo su versión más sólida y convincente. Consumidas 12 jornadas de la Liga Endesa, el cuadro aragonés contabiliza cuatro victorias, todas ellas facturadas al abrigo de sus aficionados.

En este sentido, el Casademont doblegó al Unicaja de Málaga (100-92) –segundo clafisicado en al actualidad– el pasado 27 de septiembre; ganó después al Joventut de Badalona, el 28 de octubre, con una exhibición ofensiva formidable (113-83); siete días más tarde se impuso al Bilbao Basket (77-63), tras protagonizar una espectacular remontada –se sobrepuso a una desventaja de hasta 17 puntos–; y en su actuación más reciente, sorprendió en el pabellón Príncipe Felipe al UCAM Murcia (82-76), el equipo revelación de la presente campaña. El Casademont solamente cedió en casa contra el Baskonia (80-85) y el Gran Canaria (94-101), en dos partidos en los que guardó ambiciones de triunfo hasta prácticamente el último suspiro de la contienda.

Además de su solvencia en casa, el Casademont tiene otro asidero al que agarrarse: el cansancio acumulado por los azulgranas, que comparecerán este domingo en Zaragoza tras haber disputado dos partidos de la Euroliga esta misma semana. El conjunto catalán claudicó el miércoles en la pista de la Virtus Bolonia (80-75), superado por el sobresaliente despliegue físico de los italianos, y superó con dificultades al Fenerbahce (89-81), el pasado viernes, en el Palau.

Numerosos argumentos

En la Liga Endesa, los azulgranas se alinean en la tercera posición, con 9 triunfos conquistados en 12 partidos. Su jugador más productivo en el torneo doméstico es Willy Hernangómez, quien promedia 16,8 créditos de valoración con 13,6 puntos y 6,4 rebotes en 19 minutos de juego. Por detrás se sitúan Rokas Jokubaitis, con 12,8 unidades de nota general, Jan Vesely (10,7), Tomás Satoransky (10,6) y Nico Laprovittola (9). A pesar de sus numerosos argumentos, el Casademont cree posible batir a los azulgranas. Es el gran desafío del Casademont.