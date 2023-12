Cinciarini se va con su familia a Italia

Andrea Cinciarini ha dejado de ser jugador de Casademont Zaragoza en el mediodía de este jueves, tras haber rescindido su contrato con el club aragonés. Regresa a Italia para estar con su mujer y sus hijos.

Cinciarini llegó al Casademont Zaragoza avalado por una extensa y brillante trayectoria en el 'pallacanestro' italiano. Su experiencia y su capacidad de adaptación fue fundamental para suplir la inesperada marcha de Jovic al Valencia Basket.

El jugador italiano ha dejado un mensaje a la entidad zaragozana y a sus aficionados: “Un agradecimiento especial a un club muy profesional y organizado como Casademont Zaragoza, que siempre nos ha dado su apoyo y nunca nos ha faltado nada desde el primer día en que llegué a esta bonita ciudad. Y a vosotros, fans de la Marea Roja, por el continuo aliento que dais en cada partido, por esa rasmia que os caracteriza y por todo el amor que tenéis por el equipo y por vuestra ciudad de Zaragoza. Os seguiré, os animaré y siempre os desearé lo mejor", escribió Cinciarini.

También escribió unas líneas para sus compañeros, de los que se ha despedido personalmente antes de regresar a Italia: “Quiero agradeceros desde el fondo de mi corazón todos estos meses, me divertí con vosotros y os aprecio a todos: vuestra disponibilidad, vuestro carácter y vuestras cualidades, primero como personas y luego como jugadores. Un sincero agradecimiento también a todo el personal que me ha apoyado y me ha ayudado mucho en los últimos meses. Os seguiré y os animaré. Un abrazo de vuestro 'Grande giocatore di Pallacanestro'", concluyó Cinciarini.