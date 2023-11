Un Lobe Huesca La Magia competitivo hasta el final cae en Albacete (65-61)

El Lobe Huesca La Magia cayó este sábado en la pista del Albacete Basket en un partido irregular, con tramos de acierto y otros de bajas pulsaciones, que no bastaron ante un rival superior que no lo fue tanto (65-61). El conjunto verdiblanco se acercó y alejó de su contrincante a arreones y alcanzó el tramo decisivo con sus opciones intactas, pero no le alcanzaron las fuerzas y el baloncesto pese a que los manchegos, uno de los favoritos, solo anotaron cinco puntos en los diez últimos minutos. Segunda derrota seguida para un bloque que sigue sin alcanzar la deseada regularidad y suma cuatro triunfos y cinco encuentros perdidos.

De entrada, los peñistas se debieron aplicar en el rebote defensivo para evitar que los manchegos se marchasen en el marcador en sus primeros compases. Dirigidos por Rubín de Celis, arrancaron con un inspirado Tomás Chapero, autor de sus seis primeros puntos. Stümer mantuvo la igualdad en un arranque parejo (9-8) que empezó a quebrarse con el acierto interior y exterior de los locales, que les facilitó un rápido parcial de 9-1 (18-9). Rafa Sanz pidió el primer tiempo muerto para frenar la caída de los suyos. Superados, los peñistas vivían un calvario que solo podían frenar con personales. Chapero, el mejor de los suyos, alivió la carga al final del primer cuarto (23-14).

El Lobe Huesca se rehizo con un 0-6 de entrada y el Albacete paró el choque de inmediato. El Lobe Huesca La Magia confirmaba su reacción (23-20) y encontraba al fin la fluidez hacia la canasta rival. El Peñas estaba dentro del partido, aguantando los golpes de los locales, agarrados al escolta americano Chandler Jacobs (29-23). En otro de ellos, se fueron de ocho puntos (33-25) y Sanz reclamó un tiempo muerto respondido por los suyos con un 0-4 inmediato (33-29). De regreso a su mejor versión, el cuadro oscense apretó los dientes en defensa y se situó a dos puntos (36-34). No se terminó de culminar, pero el cierre del primer tiempo fue prometedor (39-36).

El local Jacobs se echó al Albacete a sus espaldas con cinco puntos. Fue diferencial, y además inspiraba a sus compañeros para multiplicar los problemas para el Lobe Huesca La Magia. Los manchegos se hicieron con la máxima renta (49-38). Sendas técnicas a Marín y Varela aliviaron la penas en parte, porque el Albacete abrió otra brecha súbita (53-41). Tres triples seguidos revivieron a los verdiblancos, que nunca se entregaban y se acercaron a dos puntos (54-52). Les faltó más calma, y el final del tercer cuarto volvió a ser desfavorable (60-52).

La intención y las fuerzas del Peñas chocaron con un final de tanteador bajo, con una sola canasta para los visitantes en tres minutos (60-54). Ningún equipo estaba fino, nivelados en virtudes y desaciertos. Chapero de tres mantuvo las esperanzas a cinco minutos para el cierre (65-60), pero se incurrió en un cúmulo de precipitaciones en ataque. Desde la línea de tiros libres prosiguió el acercamiento pero solo se sumó un punto más en un final increíble y un parcial en este último cuarto de 5-9.

Ficha técnica

Bueno Arenas Albacete Basket: De Blas (9), Stevanic (3), Fernández (10), Fall (4) y Jacobs (22) -quinteto inicial-. También jugaron Marín (12), Sima (3) y Martínez (2).

Lobe Huesca La Magia: Rubín de Celis (3), Nogués (6), Stümer (16), Iglesias (4) y Chapero (16) -quinteto inicial-. También jugaron Scariolo (3), Malo (8), Solá (2), Kumpys y Bastante (3).

Parciales: 23-14, 16-22, 21-16 y 5-9.

Árbitros: García Rodríguez y Pastrana González.

Incidencias: Partido de la novena jornada de la Liga LEB Plata, grupo oeste, jugado en el Pabellón del Parque de Albacete ante 600 espectadores.