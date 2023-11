El Lobe Huesca La Magia asalta la pista del Morón (72-81)

El Lobe Huesca La Magia sumó este sábado su segunda victoria consecutiva y la segunda visitante de la temporada en una pista, la del CB Starlabs Morón, en la que nadie lo había logrado hasta la fecha (72-81). Los de Rafa Sanz realizaron una actuación muy completa que se sustentó, una vez más, en la fortaleza defensiva, el poderío en el rebote y la rotación de los verdiblancos, que pudieron disponer al fin de su plantel al completo y superaron por completo a un rival al que alcanzan en el balance de triunfos y derrotas. Vuelve a ser positivo: 4-3. Los oscenses, un bloque solidario en el que todos anotan, ya se permiten mirar al ‘play off’.

Las dos personales pitadas a Kumpys en el primer minuto y medio de partido mancharon un inicio nivelado, en el que los peñistas enseñaron recursos exteriores y de acierto en la pintura (5-7). La buena defensa sorprendió a los locales, que perdieron por lesión en este primer cuarto a Planell. Iglesias y Bastante imponían su fortaleza debajo del aro, y la dirección de Scariolo primero y Rubín de Celis después daba alas al conjunto aragonés. El rebote defensivo era otro aspecto que debía impulsar al Peñas (7-11). Un triple del base catalán y un rebote cazado por Chapero dieron la jugosa ventaja y los locales se vieron obligados a parar el choque (8-16).

Reaccionaron con la ayuda el expeñista Luis Parejo, pero el Lobe Huesca La Magia no se descompuso para cerrar este cuarto con un triplazo de Rubín de Celis (15-27). Se encontraba cómodo en todas las facetas. Inaccesibles en defensa, los verdiblancos colocaron un 0-6 de inicio que asentó sus opciones (15-33). También el acierto exterior aparecía para ayudar a los visitantes, que solicitaron el primer tiempo muerto con un 20-36 en el marcador. Kumpys no fallaba de tres y la transición ofensiva del Morón, que corrió con algo más de soltura en este periodo, no les alcanzaba. Los oscenses siguieron a lo suyo (24-43) hasta que tres triples consecutivos de los andaluces les acercaron antes del descanso (34-45).

Se trataba, en parte, de mantener las distancias porque el Morón atisbaba otro escenario de partido. La eficacia defensiva fue una constante en los de Rafa Sanz, con una ventaja relativamente tranquilizadora mientras avanzaba el tercer cuarto (38-51). Ni en los tiros libres se mostraban precisos los sevillanos, que se mostraban impotentes (44-58) y tiraron de corazón, a estirones. La tranquilidad estaba del lado del Lobe Huesca La Magia (50-66).

Como recurso desesperado e ineficaz, los andaluces buscaron y no encontraron el acierto exterior en el último periodo, en el que los peñistas mantuvieron sus constantes vitales y los andaluces maquillaron el electrónico; como mala noticia, se registraron la lesión de Martín Iglesias y la quinta personal de Kumpys.

Ficha técnica

CB Starlabs Morón: Kouadio (13), Marín (9), Jiménez (9), Gómez (7) y Planell -quinteto inicial-. También jugaron Zalazar (4), Bioque, Martín (5) y Parejo (25).

Lobe Huesca La Magia: Scariolo (6), Stümer (11), Kumpys (10), Iglesias (16) y Bastante (7) -quinteto inicial-. También jugaron Chapero (5), Malo (6), Solá, Rubín de Celis (16) y Nogués (4).

Parciales: 15-27, 19-18, 16-21 y 22-15.

Árbitros: Meira González y García Balzategui. Excluido Kumpys.

Incidencias: Partido de la jornada 7 del grupo oeste de la Liga LEB Plata jugado en el pabellón La Alameda de Morón de la Frontera (Sevilla) ante 400 espectadores.