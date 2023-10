El Lobe Huesca La Magia viaja a Huelva de nuevo lastrado por las bajas

El Lobe Huesca La Magia afronta el miércoles a partir de las 19.00 el primero de los dos retos que tiene por delante esta semana en la LEB Plata. Visita al Huelva Comercio Viridis antes de recibir el próximo sábado al Almansa (20.15). Tras sus dos primeras victorias, las bajas han lastrado a los oscenses que acumulan ahora dos derrotas, la última el sábado pasado con el Juaristi (62-69), y que en tierras andaluzas seguirán sin poder contar con dos jugadores interiores básicos en sus planteamientos, Guillermo Bastante y el argentino Tomás Chapero. En su lugar viajarán los canteranos Francho Lascorz y Diarra.

El técnico Rafa Sanz, con ironía ante los problemas que está teniendo para afrontar los partidos con garantías, da al choque la consideración de un buen ensayo. "El partido nos viene bien para poder entrenar, para medirnos a un equipo con buen nivel. No tenemos competitividad y ritmo de trabajo diario", afirmó este martes. Ante esto podría parecer que da por perdido el encuentro, algo que niega. "Estoy centrado en mi trabajo, no me planteo cuestiones metafísicas", expuso este martes.

El Huelva es un recién ascendido de carácter ambicioso, pero que por el momento solo ha logrado un triunfo. Recientemente se ha reforzado con el escolta Charles Minlend, que brilló la temporada pasada en la competición de la mano del Zornotza. Además, el conjunto onubense destaca por su capacidad atlética.

Las últimas derrotas no han afectado a la moral del Lobe. "Hay mucha ilusión por jugar partidos y competir, nos vienen dos partidos que seguro nos ayudan a mejorar", comentó Rafa Sanz.