Cantero: "Hay que usar el partido del Fenerbahce para mantener la confianza"

Tras las emociones vividas el pasado miércoles, en el que Carlos Cantero considera “el mejor partido” de su equipo desde que llegó aquí, el Casademont se centra en la competición doméstica. Este domingo (12.15), el Embutidos Pajariel Bembibre visita el Príncipe Felipe, en un enfrentamiento en el que el cuadro zaragozano tratará de mantenerse en dinámica ascendente.

En opinión del entrenador, las “buenas sensaciones” emitidas ante el Fenerbahce “pesan más que el resultado final”. Y no es para menos, teniendo en cuenta que se trata de todo un campeón de Europa, con un presupuesto que se encuentra a años luz del que maneja el Casademont.

“Jugando así, otros partidos se han ganado de 20 o 25 puntos, pero el rival hizo que el marcador fuera ese. Al acabar, se respiraba diferente ambiente en el vestuario. Igual que después de ganar al Araski no terminé contento, el miércoles sí. Era totalmente distinto”, ha valorado este viernes Cantero, subrayando que “hay que utilizar lo que hicimos para mantener la confianza y el optimismo”.

El Casademont volverá a jugar al calor de sus aficionados. En un pabellón Príncipe Felipe en el que, según ha adelantado el preparador madrileño, es importante seguir mostrando la “solidez” de las últimas fechas.

Para ello, Cantero incide en la importancia de no caer en la trampa del juego del Bembibre, más físico y alocado. “Tenemos que mantenernos en nuestro ritmo, sin contagiarnos de ellas”, ha señalado, antes de entrar a valorar determinados casos particulares, como el de Petra Holesinska o el de Christelle Diallo.

“No oculto que Petra, para mí, no está al nivel mínimo para poder rendir pero hay que usarla porque, si no, otras estarán peor. Hay que ir metiéndola en dinámica”, ha dicho sobre la checa. “Diallo es una jugadora que no está acostumbrada a meter 15 puntos cada partido. Tiene ya 30 años y no lo va a cambiar. Es inconsistente en ese aspecto, pero es la mejor jugadora que podíamos tener por ese precio”, ha comentado sobre la francesa, incidiendo en que ante el Fenerbahce, a pesar de que no estuvo brillante en ataque, hizo un partido “sobresaliente” en defensa.