La jugadora del Fenerbahce que supo hacer feliz a un niño

Además de grandiosas jugadoras dentro de la pista, las chicas del Fenerbahce demostraron ser buenas personas. A las declaraciones de McBride elogiando el gran ambiente que se vivió en el pabellón Príncipe Felipe, hay que añadir el detalle que Emma Meesseman tuvo con un pequeño aficionado zaragozano.

El niño le pidió su camiseta a través de una pancarta ("Meesseman, i change your t-shirt for my teacher", decía en inglés) y ella no dudó en acercarse al término del partido, en pleno camino hacia vestuarios, para entregársela y darle un cariñoso abrazo.

El chaval iba acompañado de su madre y ambos charlaron con la pívot belga, una de las estrellas del Fenerbahce, durante unos segundos que fueron captados desde algún teléfono móvil.

Poco después, la imagen del niño, feliz, corrió por las redes sociales. Y es que la propia jugadora se hizo eco del vídeo en el Príncipe Felipe, y también el conjunto turco lo compartió en su perfil de Twitter.

Basketbolu çok seviyoruz! 🏀



Casademont Zaragoza maçının ardından salonda Emma'ya sesini duyurmaya çalışan biri vardı.



Hazırladığı pankartı maç boyunca Emma'ya göstermeye çalışan küçük Zaragoza taraftarı maç sonunda hiç unutamayacağı bir an yaşadı!



Thank you @EmmaMeesseman,… pic.twitter.com/A0SDj8EGpe — Fenerbahçe Alagöz Holding (@fbkadinbasket) October 18, 2023

“Después del partido, había alguien en el pasillo intentando que Emma oyera su voz. El pequeño le mostró la pancarta que había preparado y vivió un momento que nunca olvidará”, explican desde el Fenerbahce, agradeciendo el buen hacer de su jugadora.

Qué fácil es hacer feliz a un niño… Solo hay que ser algo atento -en este caso atenta- y comprender la historia que hay detrás. Y eso mismo hicieron este miércoles las integrantes del cuadro otomano, puesto que Meesseman no fue la única que se detuvo con este aficionado.

Después de la ducha, fueron varias las jugadoras que se fotografiaron con él en el exterior del Príncipe Felipe, de un recinto que impresionó a todo un campeón de Europa a pesar del resultado final (71-74 menos abultado de lo previsto).