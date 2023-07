Termis: "Quiero dar lo mejor de mí en la Copa del Mundo U19 y situar a España entre los mejores"

La vida de Ariadna Termis (Zaragoza, 7 de julio de 2005) se ha convertido en un ir y venir de maletas, sensaciones y aeropuertos. Siempre, con el baloncesto como eje central de cualquier experiencia. El pasado lunes aterrizó en Madrid proveniente de Turquía, donde consiguió la medalla de bronce en el Europeo U18 junto a otra aragonesa, la barbastrense Marina Mata.

El próximo 25 de julio pondrá rumbo a Estados Unidos para iniciar allí una nueva etapa académica y deportiva. Pero antes, con la selección nacional U19, tratará de conseguir un nuevo éxito en la Copa del Mundo que se disputa en la capital de España del 15 al 23 de julio.

¿Cómo lleva una vida tan intensa?

Han sido horas muy movidas, pero estoy muy feliz, la verdad. En el viaje de regreso a Madrid, de 12 horas, apenas pudimos descansar entre aeropuertos y demás. Llegué a la concentración con el resto de compañeras directa desde el aeropuerto. Me dejaron un día de descanso, para relajarme un poco y cambiar el chip, pero ya estoy lista para intentar hacer un gran papel también en esta Copa del Mundo.

¿Qué se ha encontrado estos días en el nuevo vestuario?

Veo un grupo unido y muy familiar, con muchas ganas de hacer un buen papel, tenemos mucha ilusión por competir y dar el máximo como selección.

¿Volver con una medalla del Europeo U18 le estimula en el plano anímico?

Sin duda, es algo muy positivo y también te ayuda a afrontar este torneo con optimismo. Creo que ese bronce es el reflejo y la recompensa a todo el gran trabajo que hicimos. Ha sido muy duro, pero la recompensa es muy gratificante. Ahora pienso: ¿Y si lo volvemos a hacer?

¿Cómo vivió aquella derrota en semifinales ante Francia (49-82)?

Fue un partido muy duro de asimilar, perder una semifinal de un Europeo por 30 puntos tampoco es fácil. Intentábamos hacer muchas cosas, pero no nos dejaban. Francia es siempre el rival a batir, pero nos recuperamos rápido.

España compite en el grupo A contra Australia (sábado, 20.15), Francia (domingo, 20.15) y Argentina (martes, 20.45)

Ya lo creo, con una exhibición ante Serbia en el tercer y cuarto puesto (52-80).

Debíamos tener claro que al día siguiente íbamos a competir por ganar una medalla europea. Nos demostramos a nosotras mismas que podíamos hacerlo. El partido contra Serbia fue espectacular.

Hábleme de la otra aragonesa en la selección, su amiga Marina Mata.

Es muy especial ganar y conseguir títulos a su lado. El trabajo que hace es increíble, llevamos muchos años juntas y es siempre un orgullo ver la jugadora que es. Hay mucha preparación y dedicación detrás que no se ha visto. Marina ha hecho un torneo brutal en el Europeo, la admiro mucho y estoy muy orgullosa de ella.

Termis realiza un bloqueo, durante un partido con la selección española. ROCIO BENITEZ/FEB

A título individual, ¿cómo llega a esta Copa del Mundo?

Quiero dar lo mejor de mí misma y ayudar a España a estar entre los mejores. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano, tratar de ofrecer mi mejor versión. Sobre todo, quiero no comerme mucho la cabeza. Eso sería engañarme a mí misma y creo que no lo merezco.

¿A qué se refiere?

Soy muy exigente conmigo misma. A mí no me gusta eso de ponerme objetivos, creo que es mejor ir sin presión. Quiero disfrutar del torneo y aportar lo mejor de mí. Así no tengo ninguna duda que el grupo va a funcionar.

Entonces, ¿no le pregunto cuál es el objetivo de España en esta Copa del Mundo?

Queremos competirla al máximo posible. Yo confío en este grupo al 100%, cada jugadora piensa en ir a tope. Pero no nos debemos influenciar ni comer la cabeza con los resultados de otras selecciones, es una presión añadida que no nos ayuda. Este grupo es muy ambicioso.

¿Quiénes son los rivales más peligrosos?

Para mí, Australia, Estados Unidos o Canadá son tres de las selecciones más potentes.

España juega en casa. ¿Ser anfitrión es una ventaja o una presión extra?

El factor cancha es muy importante. Tener a tu gente en la grada, con un buen número de aficionados españoles animándonos, va a ser un plus que nos va a ayudar muchísimo. Es jugar con un poquito de ventaja.

Llegó a la selección española en categoría U12… hasta hoy.

Es un orgullo muy grande crecer con la selección española y ver todo el camino recorrido. Echo la vista atrás y pienso muchas cosas: no me esperaba estar donde estoy, la verdad, valoro muchísimo todo lo que estoy consiguiendo. Además, no olvido de dónde vengo. Si te soy sincera, hay veces que me cuesta creerlo.

El 25 de julio viajará a Estados Unidos para iniciar una nueva etapa en la Universidad de Georgia. ¿Qué expectativas tiene?

Quiero vivir la experiencia, tengo beca deportiva y académica. En la carrera (ingeniería biomolecular) hacen cosas que me gustan mucho. Voy a aprender cosas nuevas e iniciar una nueva fase de mi vida desde cero.