Casademont Zaragoza: La academia de Porfirio Fisac

La temporada acabó hace ya tres semanas para el Casademont Zaragoza. Sin embargo, el sonido del balón rebotando contra el parqué continúa sonando en el interior del pabellón Príncipe Felipe. Con los jugadores de la primera plantilla de vacaciones, es el momento de los más jóvenes. Es el turno de Javi García, de Pablo Aso, de Marcos Portález, de Raúl Lobaco... La lista continúa hasta 18, los integrantes de la primera edición de la ‘Summer academy’ organizada por el club aragonés y dirigida por el entrenador del primer equipo, Porfirio Fisac.

El objetivo de estas jornadas es claro: que los jóvenes talentos, muchos de ellos forjados en la cantera del Casademont Zaragoza, mejoren distintos aspectos del juego. Se trabaja, por encima de todo, la técnica individual, con especial énfasis en el tiro. Pero, además, partidos en situación de último minuto, preparación física, sesión de vídeo, charlas médicas, nutrición... Así, durante 15 días que finalizarán esta misma semana.

«El año pasado participé en el Casademont en categoría júnior. Dada mi relación con Santi, el director de la cantera, me invitó a esta academia. Es la primera vez que lo hacen y es una muy buena oportunidad. El trabajo está siendo muy bueno. Estoy cansado tras la primera semana, pero es la primera vez que me encuentro una dinámica así. Están siendo unos días increíbles, trabajar con un ‘staff’ de equipo profesional es algo único», explicaba Manuel Zapater, que el próximo curso competirá en la Universidad de Northwest en Seattle.

El aspecto físico también forma parte de la preparación en la 'Summer academy'. Francisco Jiménez

Javi García, a la espera del club

Uno de los rostros más conocidos para el gran público es el de Javi García. El joven, considerado «segundo base» para el propio Porfirio Fisac a su llegada a Zaragoza, acaba de finalizar su cesión en el Alega Cantabria de LEB Oro. «He estado muy bien, muy cómodo, me recibieron como si fuera mi casa desde el primer día. Fui ganando confianza y encontrándome mejor», valoró el aragonés, muy satisfecho también con su experiencia en la ‘Summer academy’. «Estamos gente de Zaragoza, gente de fuera que ha venido a entrenar… a nivel personal me está sirviendo muchísimo», aseguró García.

El jugador, que todavía tiene un año más de contrato con el Casademont Zaragoza, dijo no saber «nada» sobre su futuro en la entidad. «Ahora estoy aquí entrenando, ya veré lo que me depara el futuro, es cosa del club. Yo quiero jugar minutos. Con Porfi estoy muy bien, solo tengo palabras de agradecimiento. Me entiendo muy bien con él, es un lujo y un placer entrenar con él», finalizó.

Golden Dike, malagueño que también compite en Estados Unidos, se mostró «muy agradecido» por la oportunidad y manifestó que, si surge la «oportunidad», estaría «encantado» de representar a una ciudad como Zaragoza.