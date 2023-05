El Casademont carga contra Aday Mara: “Tomaremos las medidas necesarias”

La salida de Aday Mara del Casademont Zaragoza ha causado un fuerte terremoto en el seno del club aragonés. Después de que el jugador comunicara su deseo de rescindir unilateralmente el contrato que unía a ambas partes, la entidad ha respondido con un duro comunicado en el que dice no compartir “los motivos” que alega el pívot.

“Desde el primer día, en Basket Zaragoza, como hacemos con todos nuestros canteranos y de forma muy especial en el caso de Aday, hemos puesto al alcance del jugador todos los medios disponibles para desarrollar su completa formación académica, deportiva y humana”, afirma el Casademont Zaragoza.

El club, además, muestra su “respeto” por la decisión de Aday Mara, igual que considera que deben “respetarse los contratos”. “Así ha sido en todos los casos de los jugadores formados en nuestra cantera y, por el bien y la defensa del club, nos veremos obligados a adoptar las medidas necesarias para que así siga siendo”, finaliza la entidad.

De esta inesperada forma, el pívot, una de las mayores promesas de futuro del baloncesto nacional, se marcha de la capital aragonesa. En el último compromiso liguero del Casademont Zaragoza, ante el Girona, el jugador no pudo despedirse de la afición por decisión técnica. Después de no haber entrenado con el resto de sus compañeros por motivos académicos, Porfirio Fisac no lo incluyó en el ‘roster’.

“Como la semana pasada estuvo en el Campeonato de España, se le han reubicado todos los exámenes en esta. Ha sido imposible que el muchacho pudiera entrenar con nosotros. Lamentablemente no va a poder estar”, explicó el técnico hace solo quince días, cuando también dijo desconocer cuáles eran las intenciones del jugador.