Pablo Laso: "Aday Mara tiene talento para ser uno de los mejores españoles de todos los tiempos"

¿Cómo está Pablo Laso?

Bastante bien. Echando de menos entrenar, que es mi vida, pero también ha sido un año diferente. Llevaba casi 40 años que no tenía uno tan tranquilo como este. Ha sido una época distinta, en la que he podido ver mucho baloncesto, disfrutar de la familia… Me encuentro muy bien.

Este martes, junto al árbitro aragonés Carlos Peruga y a Juanma López Iturriaga, hizo posible el evento benéfico ‘Hablemos de baloncesto’. ¿Qué siente al participar en este tipo de iniciativas?

Tengo una relación especial con Zaragoza, siento muchísimo cariño: mi padre entreno aquí y yo he venido muchas veces, aunque no es una ciudad que conozco tanto. Me quedé unos días concentrado con la selección nacional, pero me hubiera gustado vivirla más en el día a día. Normalmente, vengo, juego y me voy. Tengo muy buenos y grandes amigos aquí.

A pesar de no haber vuelto, todavía, a los banquillos, sigue muy de cerca el baloncesto. ¿Cómo ha visto al Casademont Zaragoza?

Ha sido una temporada magnífica a nivel femenino. El colofón de la Copa de la Reina ha sido muy bueno para la ciudad. En el masculino, tuvieron un inicio muy dubitativo, con entrenador y jugadores nuevos… les costó coger el ritmo. Lo fácil sería pensar que el cambio de entrenador hace que todo vaya bien. Porfi ha sido muy inteligente en cómo usar las diferentes situaciones. Las victorias contra el Madrid y el Barça dan la sensación de que el equipo puede competir con cualquiera. Pero ha sido un año difícil, gente que entra y sale, lesiones…

Usted conoce bien a Porfirio Fisac. ¿Cuánta responsabilidad le atribuye del resultado de la temporada?

Yo soy de los que piensa que, si el equipo hubiera seguido perdiendo, no hubiera sido culpa de Porfi. Y, ganando, no solo hubiera sido responsabilidad de Porfi. Ha hecho muchísimas cosas bien y, si no hubiera sido por él, probablemente no se le hubiera dado la vuelta a la situación. Pero, evidentemente, también tienen culpa muchos jugadores.

¿Cuáles?

Por ejemplo, Simanic. En las primeras jornadas no estaba jugando como ahora.

Pablo Laso, pensativo, durante la entrevista con Heraldo, ayer en el Auditorio de Zaragoza. Guillermo Mestre

¿Qué me dice de un tal Aday Mara?

Hace poco le vi en el Campeonato de España de Huelva. Es un talento por encima de las opiniones. Es un jugador alto, que en baloncesto es muy importante, muy versátil, que sabe leer muy bien el juego, capaz de pasar, anotar…

¿Pero...?

Le queda mucho camino por delante. ¿Eso habla bien o mal de él? Yo creo que las dos. Si pensáramos que solo ese talento le va a hacer triunfar, nos equivocaríamos. Tiene mucho trabajo por delante, pero muchas herramientas y ese talento para ser uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos.

Después de su abrupta salida del Real Madrid, ¿tiene ganas de volver a sentarse en un banquillo de baloncesto?

No es algo que me preocupa. Entrenaría mañana, pero no me muero por entrenar mañana. La vida tiene muchísimas más cosas que entrenar. Casi los últimos 40 años he estado ligado a este deporte. Probablemente entrenaré, pero no sé cuándo. Esto no cambia mi manera de ver lo que he hecho este año.

¿Qué ha aprendido durante estos meses?

He visto equipos diferentes, con estructuras distintas, muchos partidos sin la inmediatez del resultado… Si me preguntas si voy a ver la Final Four de la Euroliga, te digo que no lo sé. Probablemente sí, pero no tengo ningún interés especial porque, si quiero, la veré al día siguiente. Echo en falta el día a día, pero tampoco creo que eso me mate. Xavi Pascual me dijo que al principio me volvería loco y querría verlo todo, fue una buena advertencia.