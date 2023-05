Casademont Zaragoza-Girona: en busca de la última sonrisa

El Casademont Zaragoza, con el objetivo de la permanencia ya certificado de forma matemática, disputa esta tarde (18.00) el último partido de la temporada 2022-23 en el Príncipe Felipe. El conjunto aragonés, que bajará el telón a la competición la próxima jornada en Tenerife, quiere darse una alegría en el último compromiso del curso ante su público. Enfrente estará el Girona, un rival directo durante toda la campaña, que viaja a Zaragoza sin haber sellado todavía la salvación en la Liga Endesa.

A pesar de no tener la misma presión clasificatoria que su rival, el Casademont Zaragoza no regalará el triunfo esta tarde. Al menos, ese es el deseo de su incombustible entrenador, Porfirio Fisac, que se niega a que los dos últimos compromisos de esta dura campaña se conviertan prácticamente en una pachanga de verano. «El club se está jugando la opción de quedar 12 en lugar de 13. La gente que no haga un esfuerzo, igual no se merece estar en este club. Me falta un poquito de empuje. Probablemente sea desgaste de jugadores nuestros, pero yo voy a seguir con la misma idea. Tenemos que defender al club, que nos pide ganar una posición más. ¿Quién va a querer estar en este club?», se cuestionó ayer Fisac.

El entrenador segoviano apeló al «compromiso» de su plantilla para «demostrar qué queremos ser». «Me gustaría que la gente se vaya orgullosa de nosotros», insistió.

Aday, única baja confirmada

Un público que, nuevamente, no podrá ver sobre la pista a uno de sus grandes ídolos. El pívot Aday Mara es la única ausencia confirmada en el Casademont Zaragoza, ya que esta semana tampoco ha podido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros por motivos académicos.

La presencia del joven jugador en el reciente Campeonato de España júnior, donde el Casademont consiguió una meritoria tercera plaza, repercute en el encuentro del primer equipo. Es, en palabras del propio Fisac, el «peaje» que tiene que pagar la principal plantilla del club. «Como la semana pasada estuvo en el Campeonato, se le han reubicado todos los exámenes en esta. Ha sido imposible que el muchacho pudiera entrenar con nosotros. Lamentablemente no va a poder estar», reconocía el técnico, que sí podrá contar con el otro canterano, Lucas Langarita.

En este sentido, Fisac recordó que se trata de «un acuerdo con la familia» que se alcanzó, incluso, antes de la llegada del segoviano a Zaragoza. «Los estudios eran algo prioritario. Es algo que hay que respetar y entender. Yo no tengo ninguna información de que se vaya a marchar. Yo espero que no se vaya y siga aquí, pero no lo puedo decir 100%. No puedo ir en contra de mis principios: sin entrenar, no puedo poner a alguien a jugar», zanjó.

Por su parte, el Girona llega a la capital aragonesa con las cuentas muy claras. Con 10 victorias, una por encima del descenso, los catalanes necesitan ganar uno de los dos últimos encuentros para lograr la permanencia. Su rival más directo es el Granada, que solo registra nueve triunfos, con el que tiene ganado el ‘basketaverage’. El Girona también logrará la salvación si los andaluces pierden sus dos choques.