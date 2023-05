Aday Mara despedirá la temporada con el Casademont desde la grada

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, cuenta con casi toda la plantilla disponible para despedir este sábado la temporada en el Príncipe Felipe. Antes de bajar el telón al curso 2022-23 la próxima jornada ante el Tenerife, el equipo aragonés disputa ante el Basquet Girona (18.00) el último partido ante su afición. La única ausencia confirmada para el duelo es la del pívot Aday Mara, condicionado nuevamente por factores académicos.

La presencia del joven jugador en el reciente Campeonato de España júnior, donde el Casademont consiguió una meritoria tercera plaza, repercute en el encuentro del primer equipo. Es, en palabras del propio Fisac, el “peaje” que tiene que pagar la principal plantilla del club.

“Como la semana pasada estuvo en el Campeonato, se le han reubicado todos los exámenes en esta. Ha sido imposible que el muchacho pudiera entrenar con nosotros. Lamentablemente no va a poder estar”, reconocía este viernes el técnico, que sí podrá contar con el otro canterano, Lucas Langarita.

"No tengo información de que se vaya a marchar"

En este sentido, Fisac ha recordado que se trata de “un acuerdo con la familia” que se alcanzó, incluso, antes de la llegada del segoviano a Zaragoza. “Los estudios eran algo prioritario. Es algo que hay que respetar y entender. Yo no tengo ninguna información de que se vaya a marchar. Yo espero que no se vaya y siga aquí, pero no lo puedo decir 100%. No puedo ir en contra de mis principios: sin entrenar, no puedo poner a alguien a jugar. No sería yo”, ha zanjado el entrenador.

De esta forma, si finalmente Aday y su familia deciden aceptar una de las ofertas que manejan para emigrar a Estados Unidos, el pabellón Príncipe Felipe podría haber visto ya el último partido del joven talento con la camiseta del Casademont. Un público que adora e idolatra al pívot, que acaba de alcanzar la mayoría de edad. Antes de cada partido, Aday es uno de los principales reclamos entre los aficionados que solicitan fotografías y/o autógrafos.

Esta temporada, siendo todavía menor de edad, Aday Mara ha protagonizado grandes exhibiciones ante conjuntos de la dimensión del Real Madrid o Barça. Ambos, que han claudicado este curso en el Príncipe Felipe, sufrieron en sus propias carnes la explosión de un jugador inconfundible y prácticamente irrepetible.