El Casademont Zaragoza cierra la fase regular con una plácida victoria en Leganés (73-84)

Al Casademont Zaragoza femenino solo le faltaba ganar al Leganés para firmar un espectacular pleno de victorias ante todos los equipos de la Liga Femenina Endesa. Un significativo hito que el equipo de Carlos Cantero ha alcanzado este sábado tras superar al débil conjunto madrileño (73-84), penúltimo y ya descendido, en un partido plácido tras un horrible inicio. Las zaragozanas, cuartas clasificadas en la fase regular con 22 triunfos en 30 encuentros, iniciarán el próximo jueves los cuartos de final por el título ante el Gernika, que finalizó quinto.

El partido de Leganés sirvió también para ver el lado más duro del técnico del Casademont. Un Carlos Cantero al que no le tembló la voz ni el pulso para solicitar tiempo muerto tras el paupérrimo arranque de sus jugadoras. El 7-0 de salida del Leganés obligó al técnico a parar el encuentro, antes de lanzar un durísimo correctivo a la plantilla. “Esto es lo que no quería. Ahora diremos que somos la hostia ganando copas, pero no se puede entrar así a un partido. ¡Más humildes!”, exigió enfadadísimo el preparador.

La bronca no solo la escucharon sus jugadoras, también el escaso público que asistió al coqueto pabellón madrileño. Hasta allí, además, se desplazó un pequeño séquito de aficionados del Casademont. Algo más de 30 seguidores que volvieron a respaldar al equipo a pesar de la intrascendencia del partido.

Cantero no solo aprovechó el tiempo muerto para abroncar a la plantilla. De paso, cambió por completo el quinteto inicial con el que había arrancado. De Mariona, Tate, Vega Gimeno, Fiebich y Gatling pasó a Grande, Lara González, Oma, Alonso de Armiño y Geldof. Inaudito. Pero tras los primeros desajustes en el juego, el Casademont Zaragoza comenzó poco a poco a carburar.

El equipo aragonés perdió el primer parcial (18-11), pero a partir de ahí incrementó su rendimiento. Al descanso se llegó con victoria visitante por 4 puntos (39-43), después de que Imani Tate culminara una extraordinaria jugada colectiva con un mejor lanzamiento triple.

Minutos para Davinia

Con el encuentro ya encaminado, los dos últimos cuartos resultaron un mero trámite. El Leganés se sujetaba como podía en el partido, gracias a la exhibición de Houser (6 triples) y a la aportación de García y Pierre, ambas con 15 puntos. En el Casademont, Cantero premió a la joven Davinia Ángel, canterana del filial que ha alternado toda la temporada con la primera plantilla, con los cuatro últimos minutos. Fiebich, con 15 puntos, y Vega Gimeno, con 19 créditos de valoración, fueron las más productivas en el cuadro visitante.

El conjunto aragonés arrancará el próximo jueves los cuartos de final por el título. En la primera eliminatoria, disputada a doble partido (jueves y domingo), las zaragozanas se verán las caras con el Gernika, que cerró la fase regular con derrota ante el Ensino de Lugo (71-73). Este tropiezo no lo aprovechó el Cadí La Seu, que de haber ganado al Girona (perdió 54-66), hubiera ascendido de la sexta a la quinta plaza.