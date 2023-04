"La Copa de la Reina fue el mejor guion para un documental como Rasmia"

Deportistas, aficionados, entrenadores, políticos, periodistas… Nadie ha querido perderse este jueves el estreno del documental ‘Rasmia’, de Aragón TV. Alrededor de medio millar de personas han llenado esta tarde una de las salas del cine Palafox para presenciar el resultado de un trabajo que trasciende los límites deportivos. ‘La historia del Casademont Zaragoza femenino, una victoria más allá de la pista’, reza el lema del documental, que muestra el lado más personal del equipo de Carlos Cantero.

La periodista Noemí Núñez ha sido la maestra de ceremonias en los instantes previos a la proyección. La plantilla y el cuerpo técnico se vistió de gala para el acto, que contó con la presencia de rostros muy dispares. No faltaron los políticos. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, lideró una comitiva integrada también por otros representantes públicos como Felipe Faci, José Luis Soro, Mariano Soriano, Daniel Pérez o Cristina García. Reynaldo Benito, Javier Gastón y Porfirio Fisac estuvieron en representación del club aragonés.

“Rasmia es un paso más en un camino que emprendimos hace dos años. Sara Martín, que tiene las cosas muy claras, vio que el baloncesto femenino necesitaba ser contado. Fue un camino duro al inicio, las primeras retransmisiones daban un 5%, la final dio un 25%. Rasmia es un paso más”, explicó María de Miguel, directora de Aragón TV, que también explicó que el trabajo “estaba hecho” antes de empezar a jugarse la Copa de la Reina. “Fue el mejor guion posible para este documental”, apostilló.

El documental 'Rasmia', de Aragon TV, que se estrena este jueves en el cine Palafox, relata cómo el Casademont femenino ganó la Copa de la Reina y cómo les ayudó el apoyo de la afición.

Tras ella, con toda la plantilla sobre el escenario, tomó la palabra la capitana, Vega Gimeno. “Ana y Diego, que son los que han estado grabando con nosotras, han hecho un trabajo excelente, así que pido un aplauso para ellos dos. No sabéis lo bien que lo han hecho, no es fácil ir detrás de un equipo. Muchas veces no te dabas cuenta de que nos estaban grabando”, relató Gimeno.

La proyección del documental se prolongó durante más de una hora. Más de 60 minutos en los que se desvelaron multitud de detalles hasta ahora desconocidos alrededor de un equipo que ya es historia del deporte en Aragón.