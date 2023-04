El mate de Asier de la Iglesia a la esclerosis múltiple

Dice que más que el deporte, lo que le gusta es competir, la sensación de tener que dar lo mejor. Lo lleva haciendo toda la vida con el baloncesto, está empezando a cogerle el gusto al ajedrez y desde hace once años mira a los ojos a la esclerosis múltiple en un uno contra uno en el que desde el primer momento decidió que no se iba a dejar ganar. El guipuzcoano Asier de la Iglesia le pone rostro, optimismo y normalidad a una enfermedad neurodegenerativa poco conocida que en España afecta a más de 55.000 personas. Su mensaje es de superación -’No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia’ es su lema- y el martes lo llevó a Graus tanto a los chicos y chicas del CB Graus y el Basket Alta Ribagorza con los que compartió un entrenamiento como a los asistentes a la charla posterior que ofreció en Casa Heredia.

No tiene sensibilidad en la piel, ve mal con el ojo derecho, tiene problemas de vejiga y no puede dormir más de dos horas. Lleva detectadas 18 lesiones cerebrales y, aún con todo ello, a sus 40 años esta temporada en las filas de Baloncesto Torrelodones está promediando 29 minutos en pista con 11,8 puntos y nueve rebotes para 17,5 de valoración en la liga EBA, la cuarta categoría nacional. "Quizá no debería dar tantas pistas a mis rivales sobre mis hándicaps", afirma medio en broma medio en serio. En cualquier caso, lo cierto es que, a diferencia de otros deportistas en su situación, desde el primer momento apostó por la transparencia, algo que por ejemplo también hizo la zaragozana Mapi Sánchez Alayeto, exnúmero uno mundial de pádel. "A la semana de conocer el diagnóstico ya estaba dando entrevistas y cuando terminó la temporada no me llegaron ofertas, había miedo a ficharme", recuerda.

Asier de la Iglesia, con los niños con los que entrenó en Graus. Comarca de Ribagorza

"Empecé no sintiendo a veces un dedo, la mano, el brazo... Hasta que un día me levanté de la cama y no noté los pies. Decidí que tenía que ir al médico y entonces se me diagnóstico. En ese momento me lo tomé bien, le pude poner nombre a lo que me pasaba y de lo poco que pregunté fue si podría seguir jugando al baloncesto", recuerda. Tenía 29 años y estaba desarrollando una sólida carrera como ala-pívot en la EBA; ese mismo curso destacó en la fase de ascenso. Sin embargo, tardaría cinco temporadas en volver a pisar la categoría. Lo hizo por todo lo alto. Destacó tanto por su rendimiento como por el mensaje que trasladaba y en 2018 debutó en la ACB a los 35 años y con un 40% de discapacidad. Fue con el Gipuzkoa Basket de Porfirio Fisac, el actual técnico del Casademont Zaragoza. Después, también fue invitado por Sergio Scariolo a entrenar con la selección.

Con el fin de recaudar fondos para la investigación de la esclerosis múltiple puso en marcha la asociación Baila con EM, con la que a través de sus pulseras ha obtenido 100.000 euros. Otro proyecto con el mismo fin son las cervezas Mudita con las que ha reunido 145.000 euros y que abarcan más allá de su enfermedad. "Dos variedades son para la esclerosis múltiple, dos para la ELA, una para el cáncer de mama y otra va rotando de causa", explica.

"Soy optimista con el futuro de la enfermedad, está cerca de que se vuelva crónica sin secuelas. Sale rentable investigarla porque tenemos que estar siempre medicándonos", comenta. "La esperanza de vida es muy similar a la del resto de personas, no es una enfermedad que te mate, no hace que te fallen los órganos, pero sí que lo pueden hacer sus consecuencias, por ejemplo atragantándote", explica. "Debemos dar difusión a las enfermedades raras, que se conozcan para que la gente no se asuste, incluso he tenido que explicarles a médicos qué es lo que tengo", afirma.