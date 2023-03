Cantero: "Nos vamos de la Eurocup como un equipo ganador"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, se mostró este jueves "tremendamente orgulloso" de su equipo. A pesar de quedar eliminado en la Eurocup tras el insuficiente triunfo ante el Villeneuve, el técnico ensalzó el trabajo de todas sus jugadoras y dijo abandonar el torneo "como un equipo ganador".

"Creo que la eliminatoria se pierde por esa falta de experiencia y madurez en el partido de ida. Les he dicho a las jugadoras que es un aprendizaje para el año que viene, cuando volvamos o cada una en el equipo que esté, sepan afrontarlo. Y eso, a la larga, cuenta como una victoria. Nos vamos como un equipo ganador. Defensivamente, para mí, ha sido el mejor de la temporada", elogió Cantero

El preparador del Casademont se mostró muy satisfecho porque su equipo "murió matando" y jugando "un muy buen baloncesto". "Somos un equipo que cuando perdemos, entras al vestuario y se nota, aunque luego nos recuperemos. Hoy había rabia, pero era un ambiente alegre. Sabemos que no pasamos por esa falta de madurez, ese mal inicio de la ida, no puedes responder bien ante una situación cuando no la has vivido muchas veces", insistió.

En términos generales, Cantero realizó un balance "muy positivo" de la primera participación del Casademont Zaragoza en Europa. "Era nuestra primera Eurocup, lo afrontamos con mucha ilusión, con mucha incertidumbre de si iba a afectarnos el doble partido. La Eurocup era de disfrutar, de no saber hasta dónde íbamos a llegar. Nos clasificamos en la fase de grupos como primeras, fue una Eurocup muy bonita por los reencuentros. Ha sido una experiencia muy bonita, tanto para las jugadoras que quieran renovar aquí como para las que fichemos. Que sepan que hay un equipo en Zaragoza que compite muy bien en las dos competiciones", sentenció el entrenador.