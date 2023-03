Carlos Cantero, entrenador del Casademont: "Cuanta más gente venga al pabellón, mejor"

El Casademont Zaragoza se juega este jueves, en el pabellón Príncipe Felipe, su clasificación para las semifinales de la Eurocup Women. Lo hará frente al Villeneuve francés, un rival que llega con 16 puntos de ventaja a la capital aragonesa, después del holgado triunfo obtenido en la ida. El técnico del equipo zaragozano, Carlos Cantero, es consciente de exigencia del reto, pero no se da por vencido de antemano.

«Nuestra responsabilidad es luchar. Por el torneo que ha hecho el equipo, y también por nuestros aficionados, saldremos a darlo todo en la pista», anunció el técnico. «No garantizo la victoria, y menos hacerlo por 16 puntos, pero sí garantizo que lo vamos a intentar. Saldremos a por el partido, con la intención de reducir nuestra desventaja paso a paso. Y si al final no lo conseguimos, no será porque no lo hayamos intentado», advirtió.

Cantero también hizo un llamamiento a la afición: «Nuestros seguidores nos han acompañado en este largo viaje. Son uno más de este grupo, y cuanta más gente venga al pabellón, mejor. Cuanto más apoyo, mejor jugaremos y más arropado estará el equipo para intentar lograr la remontada», señaló el técnico del Casademont, quien espera que al rival «le pueda afectar el ambiente» en el pabellón Príncipe Felipe, «al mismo tiempo que ayude» al equipo zaragozano «a meter canastas y a superar momentos difíciles».

Además, el preparador del cuadro aragonés recordó la importancia de la cita, unos cuartos de final de la Eurocup Women. “Es un momento que nunca sabes cuando podrás volver a disfrutarlo. Por eso, intentaremos aprovecharlo al máximo”, señaló Cantero, que recuerda, no obstante, la enorme entidad del rival. “Nos enfrentamos a un gran equipo, que además llega a la cita con 16 puntos de ventaja -insistió el técnico-. No ganaremos si no somos capaces de estar al 100 por 100. No nos valdrá ni el 80 ni el 90, sino solamente el 100”.