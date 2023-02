El Lobe Huesca La Magia se queda sin el pívot que deseaba

El objetivo para las últimas horas era conseguir un pívot más, una pieza con la que se consideraba que se redondeaba la plantilla de cara al tramo final de la liga. Sin embargo, ninguna de las negociaciones puestas en marcha por parte del Lobe Huesca La Magia cuajó antes de que el mercado de la LEB Plata echase el cierre este martes a las 14.00. Por la mañana, el presidente Fernando Lascorz, en la presentación de José Malo, ya había avanzado que era “complicado”. “No quedan muchas opciones que sean válidas y que nos aporten”, confirmaba.

El directivo, no obstante, estimó que la plantilla que queda en manos de Santi Cerdán cuenta “con diez jugadores, dos por puesto, y todos aportan”. “Con ellos iremos contra Mollet el sábado”, quiso centrar en el punto de mira el próximo compromiso. Por delante quedan seis jornadas en las que el vestuario va a tener una estabilidad que ha estado lejos de ser la tónica dominante.

Desde que arrancó la liga se han producido las llegadas de Diego Gallardo, Joel Ndondo, Vukcevic y Malo, y las salidas de Kasanzi, Onuetu, Guille Colom, N’Guessan y Stosic. Esta última ha “descolocado” a los oscenses. El pívot, cuyo protagonismo estaba yendo en aumento, estaba cedido por el Casademont Zaragoza que ha ejecutado una cláusula del contrato para recuperarlo.

La última cara nueva no los es tanto. El desembarco de Malo es en realidad un regreso. El pívot oscense, que viene del Alfindén de EBA y ha firmado por lo que resta de curso y el siguiente, se formó en el Peñas y llegó a jugar con el primer equipo en LEB Oro. “Me fui niño, volví a un equipo que estaba en LEB Oro y que me resultaba demasiado grande con jugadores como Fontet y cinco años después he aprendido y tengo más experiencia”, comentó alguien que conserva “la ilusión de cuando me fui”.

Malo, que estaba brillando en la EBA, logrando incluso ser el MVP de la jornada, acumula dos semanas de entrenamientos con sus nuevos compañeros. “La plantilla ha cambiado mucho con entradas y salidas, pero puede hacerlo bien, en la competición hay dos o tres equipos que podrían estar en LEB Oro, pero los demás jugamos más o menos a lo mismo”, analizó. “El vestuario está ilusionado y va a intentar ganar todo lo posible de aquí al final”, afirma. El equipo marcha noveno en el grupo este con ocho victorias y doce derrotas. El ‘play off’ lo tiene a un triunfo, mientras que la ventaja con la promoción es de dos y con el descenso directo, de tres.