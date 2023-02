El Fibwi Palma desluce la fiesta del Lobe Huesca La Magia

La fiesta no pudo ser completa. Tras el emocionante homenaje a la época dorada del Peñas, aquella de las doce temporadas en la ACB, tocó volver al día a día del al LEB Plata. Visitaba el Palacio de los Deportes el Fibwi Palma y ganar era importante para seguir en la pelea por entrar en el ‘play off’. Muchos de los históricos siguieron el partido desde la grada, incluido Brian Jackson, y también parte importante de los aficionados que previamente habían llenado las gradas del Palacio de los Deportes. Los de Santi Cerdán pelearon, pero sucumbieron ante el poderío físico de su rival (75-83). El esfuerzo fue agradecido con aplausos.

Con el alero Yarnoz renqueante de sus problemas de hombro y aún sin Ndondo, el pívot sustituto de N’Guessan, los locales echaron en falta más referencias en la zona a pesar de que el crecimiento de Stosic es evidente. Adom volvió a producir puntos y Lafuente hizo de todo, pero no fue suficiente. Especialmente, se pagó un mal segundo cuarto en el que la desventaja rebasó los veinte puntos. El tropiezo es el tercero consecutivo.

El poderío interior de los visitantes se hizo notar desde el principio. Los ocho primeros puntos de los baleares llegaron en la pintura de la mano de Suskavcevic y Kovacevic, y para colmo Stosic se cargó con dos faltas. La respuesta del Lobe pasó por evitar que sus rivales llevasen el balón cerca del aro y en el otro lado por jugar de dentro a fuera buscando tiros liderados. Los primeros los tuvo Gallardo, aunque sin fortuna, y el equipo poco a poco se fue entonando. El choque había arrancado con un 0-4 y se logró equilibrar con el 18-18 con Adom como estilete. Hubo posesión para ponerse por delante, pero no se aprovechó y el primer periodo se cerró con un 18-22.

Esa inercia positiva para el Palma siguió en el arranque del segundo. Con 19-26, Cerdán tuvo que pedir tiempo muerto minuto y medio después de la reanudación. Las cosas después estuvieron lejos de mejorar. El Lobe se encontró con muchos problemas para circular el balón y encontrar lanzamientos limpios, mientras que atrás no pudo contener a un oponente cada vez con mayor confianza. Mediado el cuarto, el técnico oscense volvió a parar el partido (21-40). La diferencia se fue por encima de los veinte puntos, dos triples seguidos de Gallardo y Adom hicieron pensar en una reacción, pero se quedó corta a pesar del empeño de Lafuente. Al descanso se llegó con un 35-51.

El duelo se equilibró tras el paso por los vestuarios, lo que al Lobe le sirvió para que el Palma no se escapase, pero no para acercarse. Adom, Stosic, Gallardo y Lafuente replicaban a los visitantes, pero faltaba dar un paso más en defensa. Se elevó la presión en la subida del balón, los de verde se acercaron a 55-65 tras un triple de Luis García y las pulsaciones del partido aumentaron. Stosic tuvo dos tiros libres para haber cruzado la barrera de los diez puntos, los desaprovechó, pero no un tiro posterior al que se unió dos puntos más para culminar el acto con un 59-66.

El intercambio de canastas del inicio del tercer cuarto se reprodujo en el del último. El marcador se estabilizó entorno a los diez puntos de desventaja para los oscenses y en el ecuador reflejaba un 64-74. Cinco puntos seguidos de Rubin de Celis acercaron las cosas a un 75-82 a falta de un minuto. No se pudo más.

Ficha técnica

Lobe Huesca La Magia: Rubin de Celis (9), Adom (23), Gallardo (8), Lafuente (11), Stosic (10) -cinco inicial- Rodríguez, Luis García (10), Yarnoz (4) y Vukcevic.

Fibwi Palma: Antúnez (4), Font (15), Feliu (2), Kovacevic (12) y Suskavcevic (16) -cinco inicial- Castillo (4), Signes (7), Lombardi (2), Tamba (7) y Zengotitabengoa (14).

Parciales: 18-22, 17-29, 2415 y 16-17.

Árbitros: Remisa y García.

Incidencias: Partido de la 19ª jornada de la LEB Plata. Se guardó un minuto de silencio por el exalcalde de Huesca Fernando Elboj, el director de cine Carlos Saura y los fallecidos en el terremoto de Turquía y Siria.