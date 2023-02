Fisac: "El partido contra Fuenlabrada es absolutamente vital"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha resaltado este viernes la trascendencia del partido de mañana (18.00) en Fuenlabrada, donde el conjunto aragonés visita la pista del colista de la Liga Endesa. Un equipo en caída libre, con 12 derrotas consecutivas, que ya ha cambiado hasta dos veces de técnico a lo largo del curso.

“Hay un objetivo claro para los dos: ganar. Es un partido atractivo, bonito… La ilusión de un encuentro de máximo nivel, máxima exigencia. Han cambiado de entrenador, han incorporado jugadores… El partido es de máximo nivel y absolutamente vital para nosotros”, ha valorado Fisac.

El técnico segoviano cuenta con la duda de Justinian Jessup, que tras sufrir un esguince de tobillo en un entrenamiento tiene “bastante difícil” participar en la cita. “Mekowulu está cada vez más cerca de entrar en la dinámica del equipo. Dino (Radoncic) sigue su proceso normal y va para más largo. Jovic y Simanic se han incorporado esta semana al grupo y creemos que pueden estar”, ha analizado Fisac.

El preparador del Casademont ha destacado que sus jugadores están “trabajando bien” y “preparados” para el decisivo encuentro. “Son una pena los percances de salud, pero el vestuario va a estando más entero, más fuerte. Estamos preparados para ir a un campo difícil, donde el público siempre está muy unido. Nosotros estamos en la misma tesitura que ellos, necesitados de victorias”, ha concluido.

"No creo en este calendario"

Al final de su comparecencia, Fisac también ha criticado la confección del calendario de baloncesto nacional e internacional. Después de esta jornada, la competición se detiene hasta el 4 de marzo por la disputa de la Copa del Rey y una nueva ventana para los compromisos internacionales.

"No me gusta parar. A mí me parece que la Copa es un evento espectacular, pero ahora se nos vienen tres semanas, ¡tres semanas! Me parecen excesivas, no es algo que comparta, no creo que sea bueno para nadie. Menos para los equipos profesionales que pagamos a los jugadores. No creo en este calendario", ha criticado el entrenador del Casademont Zaragoza.