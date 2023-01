Porfirio Fisac: "No es momento de criticarnos, necesitamos ayuda"

“Ahora no importa quiénes estemos aquí, ni los jugadores ni el entrenador. Para sacar esto adelante, nuestro club, necesitamos ayuda. Y les necesitamos perdonándonos errores y apoyándonos al máximo. El Príncipe Felipe va a marcar si nos vamos a salvar o no”. Así de convencido se ha mostrado este viernes el entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, sobre la trascendencia del partido que disputa su equipo el próximo domingo (20.00) ante el Real Betis. “No es momento de criticarnos. Ya habrá que hacerlo, ojalá que no, a final de año”, ha apostillado el técnico.

El conjunto aragonés inicia este fin de semana la segunda vuelta de la Liga Endesa con la imperiosa necesidad de ganar. Después de conseguir solo cuatro triunfos en la primera, el domingo recibe a un rival directo por la salvación, que actualmente ocupa posición de descenso con solo tres victorias. “Es un partido bonito y que puede marcar el futuro. Tenemos que saber la trascendencia que puede tener. Intentamos ser sólidos en casa. Cuando te estás jugando tanto, estos partidos toman más significado”, ha afirmado Fisac, que no ha descartado la presencia de Howard Sant-Roos en la cita ante los béticos.

El cubano, aquejado de unos problemas en el codo derecho tras el último compromiso liguero, será duda hasta última hora. “Se le ha inflamado y le han tenido que extraer líquido. Estamos trabajando con los médicos para recuperarle y ver si puede llegar”, ha explicado el entrenador. El segoviano también se ha referido a la figura de Iván Cruz, la última incorporación del club. Un jugador que se está aclimatando “despacio” en el aspecto “táctico y organizativo”, pero “rápido” en el plano personal. “Nos va a dar rebote, energía… Tiene hambre y necesidad por mantenerse en la liga”, ha dicho su nuevo técnico.

¿Una final en enero?

Fisac ha reconocido que el encuentro contra el Betis tiene la “etiqueta” de “final”, pero poco después ha matizado que queda “mucha liga” y “no acaba aquí”. “Tenemos que saber bien qué tenemos que rectificar. Me importa más saber si realmente estamos en el punto adecuado para ganar este tipo de partidos”, ha asegurado. Cuestionado por las claves del choque, Fisac ha destacado que la más importante estará en “la regularidad”.

“No hemos sido capaces de adquirirla. También estará en el aspecto defensivo y la mejora de nuestros porcentajes en nuestros tiros exteriores. Hay una parte en la que no estamos siendo sólidos. Tanto la afición como nosotros tenemos que ser uno, debemos ayudarnos a nivel mental, colectivo. Es importante que haya esa organización, saber que tenemos dificultades. Pero prometo a la afición que estos chicos trabajan bien, cada día quieren más al club y cada día quieren salvar más a Zaragoza”, ha sentenciado.

Sobre el rival, Fisac ha puesto en valor el “cambio” que ha acometido la entidad sevillana en la zona de base. “Lo han organizado de manera diferente. Con Cvetkovic y Pepe Pozas, bases más a la antigua usanza, de defender y trabajar para gente como Bertans. El fichaje de Urtasun (38 años) les aporta veteranía y mucho conocimiento. Destaca también gente como BJ Johnson, Almazán, la incorporación de Pérez en la posición de ‘4’, Tsalmpouris… Es un bloque bastante definido en cada uno de sus puestos”, ha concluido.