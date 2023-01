Cantero: "Nos estamos autopresionando demasiado"

Carlos Cantero pide “tranquilidad” a sus jugadoras antes de la visita del Araski (domingo, 12.15) al pabellón Príncipe Felipe. El entrenador del Casademont femenino entiende que el equipo se está “autopresionando demasiado" en las últimas semanas y reclama “paciencia” a la hora de afrontar los compromisos que les vienen.

Tras un sobresaliente inicio de competición, el Casademont es cuarto en la Liga Femenina Endesa -habiéndose clasificado para la Copa de la Reina como cabeza de serie- y está metido en los octavos de final de la Eurocup, situación que, según Cantero, hay que saber gestionar “en positivo”.

“Estar tan arriba en la tabla y metidos en Eurocup ha generado muchas expectativas. No es que nadie nos presione para seguir ganando, pero estamos en un ambiente en el que todos piensan que el Casademont femenino es el mejor. Las jugadoras se presionan a sí mismas y tienen que estar más tranquilas”, ha valorado el técnico, considerando que en este momento el equipo se merece “calma y preparar bien las cosas”.

Cantero regresó de Lugo algo enfadado con el rendimiento ofrecido ante el Maquinaria de Ensino, cuando se jugó una mala primera parte y después se logró reaccionar hasta la victoria, y no quiere que esas sensaciones propaguen. Reclama que las suyas mantengan “actitud, normas e identidad”, pero sin que esto las lleve a perder la serenidad.

“El otro día hubo 20 minutos en los que no hubo actitud, y eso es lo que no quiero que muestre el equipo. Ellas saben que, cuanto más disciplinadas sean, el ataque irá más fácil. Necesitamos tranquilidad para meter tiros y evitar pérdidas”, ha completado el preparador del Casademont, que tiene el foco puesto en seguir ganando no perder las posiciones de cabeza.

“Sabemos que el del Araski es un partido que, si se saca, nos valdrá para abrir una brecha más grande que la que ya tenemos”, ha adelantado, acerca de un partido al que el equipo llega en buen tono físico, con las jugadoras recuperadas a nivel de cansancio.

“Cuando tienes viajes largos no se descansa igual, y la verdad es que llegamos bien. Hemos tenido tiempo para preparar entrenamientos de forma más pausada y hemos buscado conceptos que nos sirvan tanto para la liga como para Europa”, ha finalizado Cantero, y es que el próximo jueves 26 de enero les vendrá el siguiente encuentro continental, la ida de los octavos de la Eurocup ante el AZS UMCS Lublin polaco.