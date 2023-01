Perfumerías Avenida denuncia una presunta agresión a un aficionado en el partido ante el Casademont Zaragoza

Pasan las horas pero el encuentro Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida de Liga Femenina Endesa continúa dando que hablar. El último capítulo del encuentro celebrado esta mañana en el Príncipe Felipe, donde se ha impuesto el cuadro visitante (62-76), ha llegado con un comunicado del conjunto salmantino donde denuncia y “condena” una presunta agresión sufrida por uno de sus aficionados en el transcurso del partido.

“A tenor de los hechos acaecidos durante el encuentro entre Casademont Zaragoza y Perfumerías Avenida, el CB Avenida condena la agresión sufrida durante el partido a un aficionado. Dicha agresión ha sido denunciada en el mismo instante ante los cuerpos de seguridad, con la identificación del agresor en el mismo pabellón. Este hecho no debe empañar la habitual cordialidad dentro de nuestro deporte y deseamos que permanezca como lo que es, un hecho aislado protagonizado por un exaltado que no representa a la afición del club zaragozano”, señala el escrito.

Por su parte, el Casademont Zaragoza aboga por no entrar “en ningún tipo de polémicas”, ya que tiene "claro" lo sucedido y no emitirá ningún tipo de respuesta ante la acusación de la entidad salmantina. Testigos presenciales explican a este diario no haber presenciado “ninguna agresión”, aunque sí reconocen que se han vivido momentos de “bastante tensión” durante el desarrollo del partido, que incluso han obligado a actuar a la seguridad del pabellón.

Al finalizar el choque, el entrenador del Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, felicitó al público del pabellón Príncipe Felipe por el “increíble” ambiente que se ha vivido a pesar de los “casos aislados, que pasan en todas las pistas, no solo aquí”. “No se puede insultar a jugadoras con niños de 10 años delante, pero la mayoría del público ha sido espectacular”, ha dicho el técnico, antes de lanzar un duro y enigmático reproche al preparador del Casademont, Carlos Cantero. “Quiero decir otra cosa, el receptor del mensaje va a saber quién es. Para hablar bien de ti, de tu equipo, no hace falta hablar mal de nadie. Eso se lo enseñé hace mucho tiempo, espero que se acuerde”, ha afirmado.