España, número uno del ranking FIBA por primera vez en la historia

España, actual campeona del mundo y de Europa, se ha situado, por vez primera, como número uno de la clasificación mundial de la FIBA por delante de Estados Unidos, después de sus dos últimas victorias en la quinta 'ventana' de clasificación para el Mundial y la derrota del equipo norteamericano ante Brasil la semana pasada.

España se proclamó campeona del Mundo en 2019 en Pekín y de Europa, el pasado verano en Berlín. Además, ha conseguido la clasificación para la Copa del Mundo de 2023, con un balance de 9 partidos ganados en 10 encuentros.

Después de la ventana de noviembre, España se sitúa con 758.6 puntos, por delante de Estados Unidos (757.7), Australia y Argentina. Por detrás, completan el top 10 todos sus rivales europeos: Francia, Serbia, Eslovenia, Lituania, Grecia e Italia.

Garbajosa: "El 18-N será una fecha para el recuerdo"

El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, ha afirmado que el 18 de noviembre de 2022 "ya es una fecha que quedará en el recuerdo" de todos los que aman el baloncesto porque, por primera vez, en la historia España ocupa el primer puesto en el ránking FIBA masculino.

"Quería compartir con vosotros toda la felicidad y agradecer a todas las personas e instituciones que llevan trabajando desde hace muchos años", añadió.

El presidente de la FEB recordó a la selección de los Juegos Olímpicos de Los Angeles'84, los 'júniors de oro' y "todo lo que vino detrás". "La selección de las ventanas, los héroes del último Eurobasket, pero también quiero recordar a todos esos clubes, grandes y pequeños, entrenadores, árbitros, Federaciones Autonómicas que tanto trabajan día a día para que España tenga esta posición de privilegio. A todos los seleccionadores que han pasado por el equipo nacional, en especial al actual, Sergio Scariolo, el capitán de esta selección que tantos éxitos nos ha dado al baloncesto español", comentó.

Garbajosa puntualizó que es un "título simbólico", pero que para la FEB tiene una "gran importancia". "Vamos a encarar el año del Centenario desde la primera posición del ranking mundial", manifestó.

Por su parte, el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, destacó igualmente este hito logrado por el baloncesto español. "No es propiamente un nuevo título y, probablemente, no pueda mantenerse durante demasiado tiempo, pero es algo tan único, prestigioso e histórico que me siento tremendamente orgulloso de todos los que, desde la U12 a la Absoluta, han contribuido a ello", comentó en su cuenta oficial de Twitter.