Porfirio Fisac: "No podemos confundirnos por haber ganado al Real Madrid"

Porfirio Fisac, entrenador de Casademont Zaragoza, se mostró satisfecho por el completo partido realizado por su equipo para anotarse la primera victoria de la temporada, pero también avisó de que el triunfo ante el vigente campeón no puede confundirlos.

"No podemos confundirnos por haber ganado al Real Madrid", señaló el técnico, que considera que todavía tienen mucho que hacer para empezar a remontar posiciones en lo que es "un primer paso, pero hay que seguir trabajando".

"Esta es la primera para conseguir el numero de victorias que hay que sumar para salvarse", dijo.

"Que nadie se engañe, tenemos equipo para pelear por salvarnos", insistió, a la vez que reconoció que hasta el momento "el problema más grave" que tenían "era de mentalidad".

"Hemos sido capaces de entrar calientes en el partido y hemos estado metidos los 40 minutos. También hemos sabido meter los tiros claves y estar tranquilos en los momentos finales", destacó.

Del choque subrayó "dos puntos claves". "Hemos igualado su rebote y no podían dominarnos, lo que nos ha hecho estar siempre en partido, y en defensa hemos provocado muchas pérdidas".

"Siempre que gano pienso que es por mis jugadores. Hemos intentado diferentes acciones defensivas para que no se sintiesen cómodos y también hemos aprovechado los pequeños cambios de reglas de la Euroliga" para imprimir el ritmo que más le convenía a su equipo.

Aunque valoró la importancia de este triunfo, el técnico segoviano no olvidó que ya tuvieron opciones en los dos anteriores encuentros pero no lograron imponerse. "Me hubiera gustado ganar los dos partidos anteriores", concluyó.