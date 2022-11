Casademont 48-Real Madrid 36, al descanso

Prueba de máxima exigencia el que enfrenta en esto momentos al Casademont Zaragoza con el Real Madrid en el pabellón Príncipe Felipe. Un triple del Madrid nada más comenzar el segundo cuarto ha evidenciado que las cosas no iban a ser fáciles en la pista del Felipe. Jessup ha contestado pero Llull empezaba a engrasar la maquinaria. Pasados dos minutos aún se mantenía una ventaja de ocho puntos a favor de los locales, gracias a otro triple de Javi García. Esta vez sí que Justinian Jessup está funcionando como ejecutor desde la línea de tres, pero el Madrid no se despega, entre otras cosas, por los tiros libres acertados (29-20, min. 13). Porfirio ha introducido a Aday Mara a mitad de cuarto y lo ha enfrentado a Poirier, dado que Tavares, con dos faltas, ha visto buena parte del choque desde el banquillo. Lo primero que ha hecho nada más pisar la cancha ha sido un 2+1. Transcurridos cinco minutos de cuarto el marcador reflejaba un esperanzador 31-22 y volvían a aparecer en cancha Sant-Roos y Ponitka. Un triple errado de Simanic pudiera haber disparado la diferencia, dado que Mara con puntos y asistencias está cuajando una muy buena actuación. El Madrid se mantiene gracias a los tiros libres y el respetable del Felipe ya ha entonado en un par de ocasiones cánticos para cuestionar la actuación arbitral (38-30, min. 17). El Madrid con un escaso bagaje ofensivo (apenas un 33% en tiros de campo) ha facilitado que la ventaja subiera hasta los doce puntos con un buen triple de Sant-Roos. Un triple errado de Simanic pudiera haber disparado la diferencia, dado que Mara con puntos y asistencias está cuajando una muy buena actuación. El Madrid se mantiene gracias a los tiros libres y el respetable del Felipe ya ha entonado en un par de ocasiones cánticos para cuestionar la actuación arbitral (38-30, min. 17). El Madrid con un escaso bagaje ofensivo (apenas un 33% en tiros de campo) ha facilitado que la ventaja subiera hasta los doce puntos con un buen triple de Sant-Roos. En los minutos finales de cuarto Mara ha vuelto a emerger poniendo en pie al pabellón con un alley-hoop que ha enmudecido a los blancos. Hasta el momento, los más valorados por parte de los rojillos son Mara con 13 y Jessup con 14. Gabriel Deck es el rival que más daño está haciendo (13), bien secundado por Sergio Rodríguez (9).

Casademont 20-Real Madrid 13, al final de primer cuarto



El partido ha comenzado con una canasta bajo el aro de Hlinason, que Hanga no ha tardado en responder con un triple. En el arranque los rojillos han estado más afortunados (9-3, minuto 4) y el Madrid atacaba con imprecisiones. Un contraataque de Ponitka ha obligado a Chus Mateo a pedir un tiempo muerto cuando apenas habían transcurrido tres minutos de encuentro. La ventaja ha crecido hasta los 7 puntos y durante unos segundos ha reinado la anarquía en un correcalles que ha favorecido a los blancos (11-9, min. 7). Javi García ha disputado sus primeros minutos y Simanic ha logrado una canastas de mérito ante Cornelie. El Madrid no ha conseguido mover el balón con fluidez en estos primeros diez minutos, en los que el Casademont incluso ha desaprovechado algún tiro libre. Una sucesión de buenas defensas y un parcial 8-0 ha permitido llegar al final con ventaja, en el mejor primer cuarto que ha jugado el equipo esta temporada. En el último minuto ha debutado Lucas Langarita. No se antoja el Real Madrid el mejor rival para enderezar el rumbo de este Casademont que lleva ya seis derrotas en liga y ocupa el farolillo rojo de la tabla. Sin embargo, el primer cuarto ha jugado de lujo. Reseñable ha sido el aplauso al base zaragozano Carlos Alocén, al que los aficionados del Felipe han deseado una pronta recuperación para volver a verlo pronto en las pistas.