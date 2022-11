El Lobe Huesca La Magia se desfonda en el último cuarto

El Lobe Huesca La Magia terminó cediendo en el último cuarto una victoria que había acariciado y merecido en los tres anteriores después de un buen partido que terminó en derrota en la pista de otro recién descendido, Fibwi Palma (73-65). Tras llegar a los minutos finales por delante en el marcador, el equipo oscense solo fue capaz de anotar ocho puntos y sufrió además la exclusión de N’Guessan por cinco personales para mermar su potencial. También el entrenador, Santi Cerdán, fue expulsado después de dos técnicas.

Los peñistas también acusaron un pobre porcentaje en el lanzamiento exterior, pero a cambio vieron una buena aportación en el capítulo ofensivo de jugadores como Yarnoz o Colom. El conjunto aragonés marcó el tempo el partido y lo consiguió llevar a su terreno. Se empleó con intensidad pero no llegó a escaparse en el marcador, por lo que los baleares supieron dar la vuelta a la tortilla mostrándose más eficaces. El Lobe Huesca La Magia se queda con un balance de dos victorias y cuatro derrotas y el sábado 19 de noviembre recibirá al L'Hospitalet en el Palacio de los Deportes.

Tras el partido, Cerdán analizó que "hemos entrado al partido como no debíamos. Sabemos que ellos corren bien la transición defensiva. Pensaba que el equipo iba a estar más preparado en ese sentido". Después, "hemos jugado bien y movido el balón sin el acierto del pasado partido en el tiro exterior y eso nos ha mermado. No hemos sabido leer las situaciones de dividir y jugar hacia fuera y también nos ha perjudicado no saber cerrar el rebote".

Ficha técnica

Fibwi Palma: Tamba (10), Feliu (10), Kovacevic (3), Zengotitabengoa (14) y García (7) -quinteto inicial-. También jugaron Smoyer (1), Karapandzic (4), Font (15) y Suskavcevic (9).

Lobe Huesca La Magia: Luis García (11), Lafuente (4), Yarnoz (11), Adom (5) y N’Guessan (17) -quinteto inicial-. También jugaron Rodríguez, Onuetu (3), Colom (10), Kasanzi (2) y Rubín de Celis (2).

Parciales: 15-16, 18-18, 22-23 y 18-8.

Árbitros: Gallego Rodríguez y Silva González. Excluido N’Guessan.

Incidencias: Partido de la jornada 6 de la Liga LEB Plata jugado en el pabellón de Son Moix de Palma de Mallorca ante 400 espectadores.