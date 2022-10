Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza: "Si tengo que descender, voy a descender con la gente de casa"

“No me voy a rendir en la lucha por evitar el descenso. Y si tengo que descender, voy a descender con la gente de casa. Esto que lo tengo todo el mundo absolutamente claro”. Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, explicó este viernes que el equipo “tiene que cambiar ya mismo su mentalidad” para empezar a sumar victorias, después de haber perdido los cinco primeros partidos de la temporada. Un escenario desalentador cuando ahora, además, le sobreviene una prueba de carácter en Badalona, frente al Joventut.

“En estos pocos entrenamientos que llevo, hay cosas del grupo que me gustan, pero hay muchas otras que no me gustan. El equipo tiene que cambiar su mentalidad, porque en la Liga Endesa no se perdona a la gente que se deprime o que baja los brazos”, insistió el técnico del cuadro aragonés, quien hizo hincapié en que “todo el mundo debe comprender lo que significa jugar aquí y lo que significa jugar al más alto nivel”.

“Me gusta la gente que es valiente. Los jugadores pueden tener más o menos carencias, pero lo que no puede tener es falta de carácter, de empuje y de ambición”, afirmó Fisac, que reconoció que el duelo en Badalona “se presenta con muchas dificultades”, porque el Joventut “es un equipo con muy buen criterio” en todos los aspectos del juego.

El entrenador del equipo zaragozano analizó la plantilla rival: “Tiene un base titular protagonista, que conoce la Liga Endesa, como Guillem Vives, y una rotación en ese puesto con Andrés Feliz, que es un jugador con muy buen físico, un hombre que empuja, un hombre vertical”, señaló el técnico, para destacar después “la gran adquisición que ha hecho el Joventut con Kyle Guy”, en un demarcación de escolta donde Pau Rivas “aporta, precisamente, esa compensación entre veteranía y conocimiento del juego de la que carece el Casademont”.

“Luego, en el puesto de ‘3’, cuentan un hombre joven como Joel Parra, que crece cada año, otro veterano como Ventura y otro joven como Busquets; y por dentro, Elleson lo está haciendo muy bien, después de haberse rodado un año en el Obradoiro, y luego tienen a un dominador de la Liga Endesa en el puesto de pívot como Ante Tomic”, añadió el técnico. "Es una salida compleja, pero es que ahora mismo, para nosotros, todos los partidos son complejos hasta que no seamos capaces de dar el 110% en la pista", sostuvo después.

Fisac también se refirió a la rotación, ahora más amplia con la incorporación de Lucas Langarita. “La idea es que jueguen los mismos que ante el Fuenlabrada, aunque ahora hemos añadido a un jugador más como Lucas. Aday y Lucas pasan a ser jugadores del primer equipo al 100%, y veremos ahora cómo planteamos las cosas y quiénes viajan a Badalona”, advirtió el entrenador del Casademont, que reclamó mayor personalidad, determinación y temperamento entre los componentes de su plantilla. “Tenemos demasiada gente introvertida. Hay que entender que no pasa nada si se falla un lanzamiento. El carácter es vital, independientemente de tu manera de ser. Estamos en un situación difícil y necesito gente con carácter”, reiteró.

La plantilla, en cualquier caso, sufrió modificaciones en los próximos días. “El club está haciendo un gran esfuerzo por cambiar ciertas cosas, pero el mercado no nos está ayudando nada y no nos está permitiendo fichar de momento. En cualquier caso, la entidad ya tiene una estructura trabajada, con Reynaldo Benito a la cabeza, para salvar este proyecto como sea. Y ficharemos lo antes que podamos, porque las urgencias que tenemos en estos momentos son grandes”, admitió el entrenador del equipo zaragozano.

Fisac también tuvo palabras para Frankie Ferrari. “Todo el mundo que está a mi disposición tiene mi confianza. Sin embargo, un jugador me vale o no me vale, y a mí no me vale ahora mismo: yo quiero más. Que me dé cinco o seis minutos buenos no es suficiente, porque quiero gente que me gane. Ferrari tiene que cambiar varias cosas y saber sufrir. En esta Liga nadie gana si no sufre. Ferrari es una excelente persona. En la anterior etapa que lo tuve, en Gran Canaria, no jugó al nivel que tenía que jugar y busqué otras opciones”, confesó el técnico.