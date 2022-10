Paolo Quinteros, símbolo del CAI Zaragoza, se retira del baloncesto

Paolo Quinteros, símbolo del desaparecido CAI, actualmente denominado Casademont Zaragoza, anunció el pasado miércoles que se retira del baloncesto. A sus 43 años y después de 24 temporadas como profesional, el jugador argentino abandona una disciplina que le encumbró como uno de los tiradores más destacados de su país, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria. En el Príncipe Felipe jugó cuatro cursos, del 2007 al 2011, que le sirvieron para ganarse rápidamente el cariño del público zaragozano.

Durante su etapa en la capital aragonesa, Quinteros se convirtió en uno de los líderes del equipo aragonés, con el que consiguió dos ascensos a la ACB. Es, además, uno de los máximos anotadores de la entidad con 945 puntos. Por delante de él, brotan solo unos pocos nombres como Robin Benzing, Stevan Jelovac o Henk Norel.

«Es inevitable ponerse nostálgico, tomar dimensión de lo transitado, lo logrado, los sueños cumplidos. Hablo del tema y se me pone la piel de gallina, se me hace un nudo en la garganta. Es toda la vida con la pelota, desde los 5 años disfrutando hasta terminar la secundaria y dedicarme de lleno al baloncesto competitivo», dijo Quinteros, que en España también militó una temporada en las filas de Baloncesto León.

El argentino se despidió del pabellón Príncipe Felipe en mayo de 2011, después de certificar la salvación del CAI en la máxima categoría del baloncesto español. Aquel 15 de mayo, Quinteros abandonó Zaragoza muy emocionado y agradecido a una afición que, junto a Matías Lescano, le situó como uno de sus grandes ídolos. «Dejo este deporte completamente vacío. Lo di todo, le di todo al baloncesto y el baloncesto me dio muchísimo a mí. Estoy muy agradecido, no puedo pedir nada más. Me hizo crecer como persona, me educó y me ayudó muchísimo», sentenció.