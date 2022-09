Víctor Lapeña: "Conseguir una medalla sería algo histórico"

La última vez que la selección femenina de Canadá disputo las semifinales de un Mundial fue en 1986. Este viernes, 36 años después, regresa a la lucha por las medallas con el entrenador aragonés, Víctor Lapeña, al frente. ¿Cómo está, seleccionador?

Estamos radiantes de felicidad. Toda la gente que sigue a la selección está muy feliz. Este es un grupo, además, que está viviendo el cambio generacional. Quedan unas pocas jugadoras, las que jugaron en Tokio o el Mundial de Tenerife, que siempre han estado ahí, en cuartos de final, a punto de conseguirlo… Ha sido muy emocionante para todos. No solo ahora, sino cómo ha competido esta plantilla en el grupo que denominaban de la muerte.

Han tumbado a Serbia, campeona de Europa; Francia, bronce olímpico; Japón, medalla de plata olímpica...

Y con Australia perdimos solo de tres puntos… El equipo está haciendo un campeonato muy bonito, no sé si por encima de nuestras posibilidades, y ojalá consigamos una medalla porque sería algo histórico. Siento que las jugadoras confían mucho en lo que digo, en el planteamiento. Tenemos un baloncesto muy reconocible y que creo que está gustando. Las opiniones que me llegan de entrenadores en España son muy positivas. Eso es lo que más feliz me hace. A las chicas les digo siempre que se esfuercen todo lo que puedan, que a partir de ahí llegan las cosas buenas. Ellas lo comprenden, lo apoyan, confían… Está siendo un gustazo dirigir a esta selección. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar.

Llegó al cargo en enero de este mismo año. ¿Esperaba recoger tan pronto los frutos de su trabajo al frente de la selección?

No soy mucho de eso, de marcarme objetivos a largo plazo. Soy más del trabajo diario, de ver cómo evoluciona el equipo y ver si podemos hacer un baloncesto u otro. Es un proyecto a largo plazo, pensando más en los Juegos Olímpicos. Por unas circunstancias o por otras, ese proceso lo hemos acelerado. Desde la primera toma de contacto, cuando disputamos la fase previa al Mundial en febrero, ya noté que este grupo tenía cosas especiales, tanto a nivel humano como de trabajo.

Cuénteme alguna.

Nunca había trabajado con canadienses, pero siempre me habían dicho que eran muy disciplinadas, que trabajaban mucho. A eso se ha unido que son un grupo muy alegre, me divierto mucho con ellas entrenando. Venía con la expectativa de afrontar cada partido lo mejor que pudiéramos. El equipo llegó con mucha ambición, con muchas ganas de competir. Ganar a selecciones como Serbia o Francia nos permitió crecer mucho como bloque. Antes de llegar al Mundial no me puse ningún límite porque no me gusta hacerlo.

¿Qué aspectos destacaría de sus jugadoras?

Canadá siempre ha sido un equipo difícil de batir, con un físico muy potente. Con España recuerdo que teníamos problemas porque competían muy bien. Les faltaba algo que parece que este año lo hemos adquirido: saber competir en los momentos importantes. Todo es por la unión que tienen las chicas con el cuerpo técnico, creemos mucho en lo que hacemos. Cualquier cosa que proponemos, lo ejecutan casi a la perfección. Es todo muy dinámico, alegre, no hay malos rollos. El banquillo es espectacular, cómo animan las que no juegan… Eso es una de las cosas que más destacaría.

La pregunta del millón. ¿Cómo se le gana a Estados Unidos?

Además de que tengan un mal día, reduciendo las posesiones, intentando que no anoten fácil, ni en pocos segundos ni desde la zona de tres puntos. Eso hace que, si tienen un mal día en los tiros de dos, si tú tienes un día prácticamente perfecto… puedas tener opciones. Están jugando en medias de 90 y 95 puntos. Eso para nosotros es muy difícil de alcanzar. Vamos a plantearlo sin ningún miedo. Hemos cogido un estilo y, haciendo pequeños ajustes, vamos a seguir en la misma línea.

Las americanas presentan unos números que intimidan.

Desde el año 2006, que Estados Unidos perdió la semifinal contra una Rusia que era impresionante, no han vuelto a perder un partido, ni en Mundiales ni en Juegos Olímpicos. El dominio es enorme, pero el desgaste al que te someten también. Mueven el banquillo sin parar y las que salen muchas veces parecen mejores que las que están en la pista.