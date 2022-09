La Liga Femenina Endesa 2022-23 se presenta en sociedad para una nueva e ilusionante temporada

La Liga Femenina Endesa presentó en la sede de Endesa en Madrid su temporada 2022-23, una competición que arrancará el próximo 5 de octubre y que cuenta con gran cartel gracias al regreso a la liga de jugadoras españolas de primer nivel como Alba Torrens, que ha reforzado a Valencia Basket.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, reconoció estar emocionado con la nueva campaña. "Te emocionas, porque escuchas a las jugadoras hablar del crecimiento de la liga, de las estructuras de los clubes, de la competitividad, que diez de las 12 jugadoras de la selección han vuelto a la liga y eso es lo más bonito que te pueden decir como Federación y eso es gracias al trabajo de los clubes", aseguró.

Garbajosa puntualizó que ese sentimiento "no es para la autocomplacencia", sino que es "el estímulo para seguir trabajando para que esto crezca", y se reafirmó en "el compromiso" de la FEB, que puso en valor lo conseguido en los últimos meses con las categorías inferiores de la selección tanto masculina como femenina.

"Este ha sido el verano más exitoso de la Federación, pero también de cualquier federación europea en todos los tiempos", afirmó Garbajosa, que además aprovechó la oportunidad para entregar una medalla de oro al Consejero Delegado de Endesa, José Bogas, como agradecimiento por los once años que lleva colaborando la empresa con el organismo.

El acto fue presentado por la exjugadora Marta Fernández, y contó con la presencia de leyendas del baloncesto español María Planas, Margarita 'Wonny' Geuer, Anna Montañana y Laia Palau. "Es importante echar una mirada al pasado, porque tenemos siempre que mirar al pasado para valorar quiénes somos hoy en el presente y adónde queremos llegar en el futuro", explicó Fernández.

Más información El Casademont Zaragoza femenino se presenta ante su público

Laia Palau, recientemente retirada, y tras ocupar el puesto de Team Manager de la selección absoluta femenina, es también directora deportiva del UNI Gerona. Como objetivos con su club, se marca "lo de siempre".

"Significa ser el hermano pequeño que molesta a los mayores, intentar estar en finales, intentar competir títulos, clasificarnos para la Euroliga y consolidarnos como equipo de Euroliga", afirmó Palau, que se fija cotas ambiciosas para este curso.

De cara al baloncesto femenino español, aunque reconoce el crecimiento, asegura que "siempre se puede mejorar", poniendo el foco en "una parte muy importante que es el tema de la visibilidad", pues la actual "no es suficiente".

La exjugadora señaló que "el trabajo ellas ya lo hacen cada día en la pista" y ahora "solo hay que acompañarlas un poquito mejor". "Gracias a las redes sociales y a los millones de plataformas ya salimos mucho más. Sabemos de donde venimos, trabajamos para mejorar estructuras", explicó.

Uno de los grandes nombres de la temporada es el de Alba Torrens, que regresa a España para jugar en el Valencia Basket, a la que ha "sufrido muchos años", aunque también "disfrutado como compañera en la selección".

Montañana: "me gustaría que nosotros mismos no nos pusiéramos límites"

Otra de las presentes fue Anna Montañana, exjugadora y actual entrenadora del Lointek Gernika Bizkaia. Su experiencia en la pista le parece algo muy positivo a la hora de dirigir, aunque "se tiene que complementar con más cosas".

"Exjugadoras y exjugadores que acaban siendo entrenadores tienen una conexión más instantánea con el jugador porque hemos estado en las situaciones en las que ellas están ahora", apuntó Montañana, que ha hecho carrera tanto en los banquillos de baloncesto masculino como de femenino.

La valenciana comenta que siempre ha visto "masculino y femenino de la misma manera". "Por eso también me gusta transmitir esa mentalidad abierta para ver los dos de la misma manera. Yo entreno ahora de la misma manera que podía entrenar el año pasado en Argentina. La manera de dirigirse puede ser algo diferente pero me gustaría que nosotros mismos no nos pusiéramos límites por entrenar a masculino o femenino", destacó.

A sus jugadoras, "lo primero" que les pide es que "la metan", bromeó. "Todo se acelera en las pretemporadas, pero sobre todo ser capaces de hacer un equipo, de no tener límites, ellas individualmente y nosotras en tener retos ambiciosos, y el competir en el día a día", afirmó ante la que será su primera temporada como entrenadora principal en la élite del baloncesto femenino español.

La única seleccionadora mujer que ha tenido hasta ahora la selección, María Planas, destacó que el baloncesto ha "evolucionado muchísimo" desde su época. "Ahora ves jugar a los equipos femeninos y disfrutas. Además, la liga actual hay más jugadoras que han estado fuera y vuelven a estar aquí, esto me ha gustado porque la liga es más competitiva y se disfruta más", comentó.

"En aquellas épocas los medios económicos no eran los de ahora, teníamos que buscar pabellones para entrenar, pero en los años en los que estuve como entrenadora había buenas jugadoras y buenos equipos, aunque quizá no había la potencia que hay ahora porque los entrenamientos son muchos más fuertes, más horas para tiro y perfeccionar y eso se nota, pero reconozco que actualmente el baloncesto femenino ha dado un gran paso", explicó.

La exjugadora 'Wonny' Geuer recordó su oro en el Europeo de 1993 en "un campeonato increíble", y aprovechó la oportunidad para "repetir" lo orgullosa que está de sus hijos Willy, Juancho y Andrea Hernangómez. "Lo más orgullosa que estoy de ellos es de que son buenas personas y siempre les decimos que disfruten, porque son muchas horas y nos hagan disfrutar a los demás", señaló.

El Consejero Delegado de Endesa, José Bogas, se congratuló de los "muchos años" que lleva su compañía "trabajando con el baloncesto español", entre ellos los "cuatro con el baloncesto femenino". "Este año además de en categoría absoluta el Europeo, en categorías de formación ha habido ocho medallas. Estoy aquí escuchando a las leyendas del baloncesto español y estamos encantados", declaró.

"Es una liga cada vez más competitiva, donde hemos disfrutado los playoff, la Copa de la Reina, donde se ha impuesto Perfumerías Avenida como el Cadi, Zaragoza, Girona, Valencia y otros muchos que se están preparando y cada día jugando mejor", concluyó.

En el acto estuvieron presentes jugadoras de todos los equipos de la Liga Femenina Endesa, salvo de los dos equipos canarios al no poner desplazarse por motivos meteorológicos. Entre otras, participaron las internacionales Silvia Domínguez (Perfumerías Avenida), Alba Torrens (Valencia Basket), María Araujo (SPAR Girona) o la joven Begoña de Santiago (Movistar Estudiantes), que se proclamó campeona de Europa Sub-20 este verano.