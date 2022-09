El largo inicio del Casademont, 2.000 kilómetros en dos días

A las exigencias propias de la liga más potente de Europa, el Casademont Zaragoza deberá agregar los 2.000 kilómetros de distancia que en apenas 48 horas deberá recorrer. De Zaragoza a Santiago de Compostela, vía Madrid, para medirse con el Obradoiro el jueves día 29 a las 20.00; y de Santiago de Compostela a Zaragoza, también vía Madrid, para iniciar la temporada como local el sábado día 1 a las 18.00 ante el UCAM Murcia.

El conjunto que gestiona Martin Schiller tiene previsto iniciar el viaje el miércoles a las 15.45, tomando un tren AVE en Zaragoza que lo llevará a Madrid. Desde Madrid volará a Santiago, teniendo previsto entrenarse a las 10.00 del jueves en la pista en que jugará por la tarde, en el pabellón Fontes do Sar. El viaje de regreso en avión partirá a las 9.45 del viernes rumbo a Madrid, tomando un tren posteriormente hacia Zaragoza. Nada más llegar a la capital aragonesa, el equipo realizará una sesión de rehabilitación para preparar la cita del día siguiente ante el cuadro de Sito Alonso.

En Santiago espera un Obradoiro que lleva demasiado tiempo lejos de las posiciones altas de la Liga ACB. Casi siempre ha llegado a las últimas jornadas en situación comprometida. En el banquillo continúa Moncho Fernández, el único entrenador que ha conocido el club compostelano. Su ascenso a la ACB fue el más singular de entre todos los clubes censados en la élite del baloncesto español. Concretamente, el Obradoiro formalizó su inscripción en la ACB tras demostrar en los juzgados que no ascendió en 1990 porque el Júver Murcia alineó como español a un extranjero. Dos décadas después llegó el fallo definitivo. Pues bien, desde 2011, Moncho Fernández ha sido el único inquilino del banquillo gallego. El idilio de Pepe Laso con el Real Madrid solo podría aproximarse al de Moncho Fernández con el Obradoiro.

Además de Moncho Fernández en el banquillo, renovaron los hermanos Scrubb. Junto a la incorporación del ‘combo’ (base-escolta) Marcus Paige, constituirán sus principales argumentos en ataque. Regresó a Lituania para defender al Zalgiris el pívot Birutis, un jugador que ofreció sensibles réditos pese a sus limitaciones. Moncho Fernández contaba con Kassius Robertson, pero no pudo retenerlo finalmente. El pívot báltico Marek Blazevic podría sorprender con sus 21 años y su condición de debutante en la ACB. También reúne talento el base francés Leo Westermann, que militó unos meses en el Barça y regresa a la liga española. El alero David Walker, ex del Andorra y del Bilbao, también puede sumar. Rubén Guerrero también puede hacer pupa cerca del aro. Ex del Unicaja, era uno de los nombres más cacareados del mercado tras la purga del club malagueño. Quedaron los internacionales Alberto Díaz, Jaime Fernández, Darío Brizuela y muy poquitos más, además del excaísta Barreiro. Finalmente, el ala-pívot Dragan Bender. Itinerario curioso el de este 2.13 croata (juega con Croacia) nacido en Bosnia Herzegovina. Tiene todo para triunfar. Es un ‘siete pies’, talla muy apreciada en el baloncesto universitario y NBA. Equivalen los siete pies a 2,13 metros. Se marchó muy joven a la NBA. Número 4 del ‘draft’ en la elección de los Suns. No cuajó. Pasó por el Maccabi. Se rompió la rodilla. Ciertamente, en Santiago solo puede ir a mejor... Esto es, a peor para el Casademont...