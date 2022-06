Matías Lescano se une a la sección de baloncesto de Stadium Casablanca

El Stadium Casablanca ha anunciado este jueves que el que fuera alero del CAI Zaragoza Matías Lescano se une a la sección de baloncesto del club. El argentino, una leyenda del baloncesto aragonés y argentino, será el nuevo entrenador del Cadete A masculino del club. Tras una larga trayectoria de 20 años como jugador profesional entre Argentina y España, militando en equipos míticos como el Atenas de Córdoba, Estudiantes de Bahía Blanca, San Martín de Corrientes o CAI Zaragoza.

Se retiró del baloncesto profesional en 2018, pero siempre quiso seguir cerca de su pasión, por lo que se formó para obtener el titulo de entrenador, y en los últimos cuatro años ha dirigido en C. B. Cuarte a los equipos masculinos de benajmín, alevín y cadete, siendo ayudante de Jorge Grasa durante dos años en el junior masculino. Este último año ha alternado el cadete de C. B. Cuarte con el Primera Aragonesa femenino del CD. José Luis Abós.

“Creo que había cumplido un ciclo en C. B. Cuarte y se junta con mis ganas de nuevos retos, así que qué mejor lugar que Stadium para esto. Vengo a uno de los mejores clubes de formación que lleva un par de años haciendo las cosas muy bien y creo que esta última temporada ha dado un paso adelante muy grande. Me uno a un gran staff del que seguro aprenderé muchas cosas. Estoy muy ilusionado y con ganas de empezar”, asegura Lescano. El exjugador quien tiene claro lo que puede aportar a su nuevo club: “Todo lo que aprendí en mi carrera en lo que respecta a lo deportivo y como persona. La pelota es el medio por el cual aprendemos muchísimos valores que nos sirven para el resto de nuestras vidas, mi compromiso, responsabilidad y entregarme al 100% como he hecho siempre y es lo que voy a exigirle a los chicos”.