Un aragonés arbitrando la semifinal de la ACB

Aragón estará representado esta noche en la semifinal de la ACB entre Real Madrid y Baskonia. No será Carlos Alocén, quien continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, sino el colegiado Javier Torres quien ponga el acento de la Comunidad sobre el parqué del Wizink Center en el primero de los encuentros de esta apasionante eliminatoria.

El aragonés arbitrará junto a Benjamín Jiménez (colegiado principal) y Carlos Cortés, en un duelo que, a las 22.00 (Movistar Vamos), abrirá la serie al mejor de cinco partidos entre merengues y baskonistas.

Torres, nacido en Zaragoza hace 35 años y exjugador de Escolapios y de Helios, dirige partidos en la ACB desde 2017, cuando dio el salto desde la LEB Oro para unirse al también aragonés Carlos Peruga en la máxima categoría del baloncesto nacional.

En estos cinco años en la élite, Torres ha ido creciendo como colegiado hasta ser considerado uno de los mejores. De ahí que haya sido seleccionado para arbitrar esta noche, en un choque que mide a dos históricos que llegan en su mejor momento de la temporada.

El Madrid levantó su bache de marzo y abril, y antes incluso -cuando perdieron la Copa del Rey-, para llegar al tramo importante del curso con todas las garantías. El subidón sin embargo se quedó corto con la derrota en la final de la Euroliga ante el Efes, pero la reconquista de la Liga Endesa marcha por buen camino.

Los de Laso resolvieron por la vía rápida su serie de cuartos contra el Manresa con un imperial Guerschon Yabusele, que firmó 15,5 puntos por partido en los cuartos de final. Quien no estuvo disponible y ya dijo adiós a la temporada fue Williams-Goss, lesionado en la 'Final Four' de Belgrado. Alberto Abalde no llega al 100%, pero el técnico vasco confía en poder meterle en la rotación del base.

Como avisó en la previa el preparador de los blancos, Baskonia también está en el mejor momento de la temporada, ya que durante muchos meses navegó sin rumbo, o si acaso uno muy oscuro. Neven Spahija se hizo cargo del equipo en noviembre en sustitución de Dusko Ivanovic y el equipo descendió a los infiernos en varias ocasiones, sin juego y, sobre todo, sin actitud ni señales de vida.

Wade Baldwin IV y Jayson Granger han dado el liderazgo que necesitaba a un equipo que lleva en su ADN el gen competitivo y el objetivo de los títulos. Tras ser campeones en 2020 y cortar una sequía de 10 años sin ganar la Liga, la opción se presenta ahora muy cercana, inesperada hasta hace poco, para buscar una nueva final. En cuartos vencieron de forma ajustada al Valencia.