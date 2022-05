El Casademont enciende la calculadora

Cuando parecía que se podía plegar la libreta y festejar la salvación del Casademont, llegó el Bilbao, nos ganó (80-82) y nos puso a pensar. Regresan las cábalas y las cavilaciones. El descenso es improbable, pero no imposible. Pensemos en positivo: la permanencia no solo es posible, sino incluso probable. Pero, en cualquier caso, habrá que encender la calculadora para asegurar matemáticamente la salvación.

Que conste que el percal sigue pintando bien. Restan tres jornadas para la clausura de la Liga Regular de la ACB. El Casademont suma 11 victorias, las mismas que el Obradoiro y el Coosur Betis. Con 10 triunfos y abrazando la estampita, el Fuenlabrada. Y con nueve, desesperados, a punto que cortarse las venas, el Burgos y el Andorra. Descienden dos. A fecha de hoy, el Burgos y el Andorra. La combinatoria se presta a ofrecer multitud de pareados de descensores. Al Casademont le valdría con atrapar una victoria y alcanzar los 12 triunfos. Esa victoria convendría haberla capturado el domingo ante el Bilbao, en teoría el más asequible (afirmación está cuestionable tras ver el partido) que quedaba en el calendario hasta el cierre liguero.

Ahora el Casademont deberá viajar a Vitoria, donde el próximo sábado, día 7, a las 18.00 en el Buesa Arena, le espera el Baskonia de Neven Spahija. Con dos triunfos de colchón de seguridad sobre la frontera del ‘play off’ para el título, se diría que los vitorianos tienen el billete para la fase final en el bolsillo. Cierto. Tan cierto como que su séptima plaza actual no les gusta nada de nada, pues en caso de permanecer en ella tendrían al Real Madrid (actual segundo clasificado) como rival en el cruce de cuartos de final por el título. O sea, además de la honrilla o como ahora se llame la vergüenza torera trasladada al baloncesto, el Baskonia querrá ganar de todas todas. Los vascos cuentan ahora con 18 victorias, las mismas que el sorprendente Manresa, ahora sexto clasificado. Los manresanos tienen a los bases lesionados y están pensando más en la Final Four de la Basket Champions League (BCL), que se ventila este fin de semana en Bilbao. Por tanto, no esperemos un Baskonia en actitud contemplativa. Es un equipo de Euroliga y también querrá llegar hasta donde pueda en la ACB. Y para eso conviene cruzarse cuanto más tarde con el Madrid. Y para eso, reitero, le iría de perlas ganarle al Casademont.

No se antoja sencilla la visita a Vitoria, por tanto. El siguiente careo traerá a Zaragoza al Andorra, una de las grandes decepciones de la competición. El discurrir andorrano es de lo más paradójico, pues hoy mismo disputará ante el Bursaspor la semifinal de la Eurocup, tras eliminar a rivales de la entidad del Buducnost Podgorica o el Gran Canaria. En esta competición también quedaron en la cuneta el Partizan de Belgrado de Zeljko Obradovic y el Joventut de Badalona. En la ACB chuta peor al equipo del Principado, que ya va por el tercer inquilino del banquillo, ahora Quintana. Notable plantilla que no está funcionando como equipo. No obstante, saben que su última bala se la jugarán en Zaragoza. En Andorra, el Casademont se impuso por 83-92, en uno de los mejores partidos del curso con Ponsarnau como técnico.

La temporada finalizará para el Casademont visitando en Murcia al UCAM. Con 16 victorias en su haber, los murcianos aspiran a disputar el ‘play off’. ¿Qué decir de su entrenador, el aragonés Sito Alonso? No le gusta perder ni al guiñote... A Murcia habrá que ir salvados, hecho que podría suceder incluso perdiendo todos los partidos. Pero, igual que anteayer, convendría ganar alguno...