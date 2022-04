Dragan Sakota, entrenador del Casademont Zaragoza: "Necesitamos al menos una victoria más"

"Necesitamos al menos una victoria más", anunció este viernes Dragan Sakota, el entrenador del Casademont Zaragoza, en la antesala del partido ante el Bilbao Basket. El cuadro aragonés, que contabiliza 11 triunfos en 30 jornadas, ha dado un paso de gigante hacia la salvación tras haber ganado sus últimos tres encuentros. "Sin embargo, nuestros rivales directos también están sumando", advirtió el técnico serbio, quien recordó la reacción protagonizada por el Real Betis: "Semanas atrás, nadie hubiera pensado que iba a ganar cuatro de sus últimos cinco partidos; pero no sólo ha sido capaz de hacerlo, sino que a punto estuvo también de ganar al Real Madrid", añadió el balcánico, en alusión al choque que enfrentó a los andaluces con los madrileños, el pasado domingo, y que acabó con una ajustada victoria de los de Pablo Laso (69-71).

El recorrido hacia la permanencia no admite ni una concesión. "Nadie cede, nadie quiere bajar. En las últimas jornadas se están produciendo resultados sorprendentes, impredecibles", explicó Sakota, preocupado por un escenario que podría conllevar "una presión añadida" a sus jugadores. "Debemos centrarnos en nosotros mismos, en nuestro trabajo; de lo contrario, si nos fijamos todo el tiempo en lo que hacen nuestros rivales, entonces nos volveremos locos", aclaró el entrenador del Casademont Zaragoza.

En este sentido, sí es consciente el técnico de que "todavía queda trabajo" por hacer, cuando sólo restan cuatro jornadas para que finalice la competici´ón regular. "Nos sabemos cuantas victorias harán falta, aunque sí sabemos que cada una de ellas nos acerca aún más al objetivo. Necesitamos al menos una victoria más, porque con los empates salimos perjudicados", expuso el técnico, consciente de que el Casademont tiene perdido el 'basketaverage' particular con el Burgos (-43) y el Fuenlabrada (-33), ganado con el Obradoiro (+2) e igualado con el Real Betis. Mientras, jugará ante el Andorra el 10 de mayo, al que ganó en el Principado por 83-92 en el partido de la primera vuelta.

En cualquier caso, Sakota sostuvo que "el objetivo es ganar el mayor número de partidos posible", e indicó que al cuadro aragonés le aguardan "dos partidos en el pabellón Príncipe Felipe", ante el Bilbao Basket y el Andorra, que son a priori "más accesibles" que los desplazamientos a Vitoria y Murcia que deben afrontar también los zaragozanos.

Respecto al duelo del domingo, Sakota prevé "un partido duro" ante un conjunto que sigue optando decididamente a los puestos de 'play off'. "Los conjuntos que tienen un entrenador desde hace muchos años suelen ser muy peligrosos, porque están más trabajados tácticamente, y además tienen una gran compenetración y una gran actitud", afirmó el serbio, en referencia a la plantilla que gestiona Álex Mumbrú. E hizo hincapié en el compromiso colectivo de los vascos: "El Bilbao no es solamente Ángel Delgado", explicó Sakota, después de que el pívot dominicano, en su actuación más reciente, alcanzara los 44 créditos de valoración (27 puntos y 11 rebotes en 25 minutos de juego). "Goudelock, por ejemplo, también está haciendo una gran temporada, y el Bilbao dispone de una plantilla en la que no hay subestimar a nadie -añadió el técnico del Casademont-. Hablamos de un equipo muy complicado de batir, y que es capaz de ejecutar diferentes tipos de baloncesto en un mismo partido", señaló.

Para poder optar a la victoria, Sakota considera "vital" anular la capacidad ofensiva de los vascos, que resulta especialmente elevado desde el perímetro: "Sin duda, una de las claves estará en el tiro exterior. Ellos tienen muchos jugadores que pueden anotar desde fuera; incluso sus pívots están lanzando triples", apunto el técnico, quien insistió en la necesidad de "ser agresivos" y de "parar a sus tiradores".