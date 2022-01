Waczynski: "Este equipo no puede estar en los últimos puestos"

Adam Waczynski fue el MVP del Casademont Zaragoza ante UCAM Murcia, con 19 puntos y 29 de valoración, y este sábado reflexionó sobre lo sucedido en dicho encuentro. El alero polaco defendió que este es el camino a seguir y destacó la capacidad de reacción que el equipo tuvo para sacar el encuentro adelante. “La primera parte no fue buena, perdimos de 10 puntos. Sabíamos que era un partido importante y teníamos que levantarlo especialmente en el tercer cuarto. En poco tiempo recuperamos, cogimos confianza y acabamos muy bien”, señaló Waczynski, convencido del valor que esa victoria contra el Murcia tiene hacia el futuro.

“Eso es lo que el equipo quiere ser y trabajamos cada día con video viendo las cosas buenas y malas que hacemos. Este equipo quiere crecer y hemos enseñado el camino contra los equipos más fuertes de la liga, porque para mí Murcia es la revelación y juegan bastante bien. Mucha gente pensó que tras la primera parte íbamos a perder otra vez pero nos levantamos y respondimos muy bien”, añadió el alero, y agradeció la confianza demostrada por la afición del Príncipe Felipe.

Para Adam Waczynski, el Casademont es un equipo solidario en el que “si alguien no está disponible para anotar, tiene que estar en otro aspecto diferente”, como ocurre con Matt (Mobley) u otros jugadores. “Teníamos problemas y siempre cuando hay problemas, los jugadores se enfocan más para hacer un trabajo -eso pasó contra Murcia- y sabíamos que no estábamos al cien por cien y debíamos dar un pasito adelante”, valoró el jugador más regular de lo que va de temporada en el Casademont, antes de incidir en eso, en la trayectoria del equipo.

“Tuvimos nuestros problemas con Omar Cook, nuestro base, nuestro capitán del barco, estuvo fuera tres meses al inicio de la temporada. En los partidos muy importantes de FIBA Eurocup no estaba, no pudimos organizar nuestro juego bien, sufrimos y al final no estamos tan mal. Hemos recuperado las sensaciones y el juego que nos enseña el entrenador”, resumió el polaco, que ve una Liga Endesa díficil e igualada.

Más información Casademont Zaragoza, que el ritmo no pare

“Hay que salir a la pista y enseñar que somos un equipo muy sólido y que no podemos estar en los últimos puestos de la Liga. Cada uno debe entender que esta liga muy difícil. En este momento Burgos, que ganó la Champions el año pasado, está en el penúltimo puesto. Y es que esta Liga es muy difícil, cada partido puedes ganar o perder con cada equipo”, indicó, antes de entrar a valorar la incidencia del covid.

“Algunos partidos se aplazaron o cancelado a última hora, un día antes. Para un equipo profesional es diferente porque te preparas para un sábado y, si te cambian la fecha, el plan de semana está un poquito arruinado. Es muy difícil. Nunca sabemos qué va a pasar: aparece un caso de covid o dos y se cambia la fecha pero nuestro trabajo es ajustar y estar muy enfocados en ello”, lamentó, y aseguró que el virus es un factor clave esta temporada. “Debes estar preparado y muy bien preparado mentalmente. No pensar demasiado en el futuro porque nunca se sabe, solo en el siguiente partido y ese es el camino”, finalizó.