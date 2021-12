Ponsarnau, entrenador del Casademont: "Hemos sido inferiores a Fuenlabrada en todo"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jaume Ponsarnau, ha declarado, tras la derrota de su equipo (74-85) contra el Urbas Fuenlabrada, que habían sido "inferiores en todo" al conjunto madrileño.

"Hemos sido muy inferiores al rival en todo, un rival que ha tenido más tono, más físico y más calidad en todo. Desde la defensa han encontrado la forma de frustrarnos y jugar bien a la carrera y encontrar triples, que es una de sus virtudes, y luego han jugado a placer", ha analizado en rueda de prensa el técnico del conjunto zaragozano.

Ponsarnau ha resaltado que el equipo tenía que entender la derrota como algo "inadmisible" para la camiseta del club que representan.

"Tenemos que aprovechar lo que ha pasado para que sea un estímulo de responsabilidad y de impulso", ha apuntado para añadir que frente al Fuenlabrada no habían sido capaces de ganarse a su afición pero que lo harán.

"Creo en lo que tengo entre manos y me gusta. Han jugado jugadores que hace meses que no lo hacían (Cook y Yusta) y un jugador nuevo (Bone) y cuando le pongamos tono, calidad, compenetración y hacer entender a algunos jugadores la responsabilidad y que no están a la altura tenemos mucha capacidad de crecimiento", ha destacado. Igualmente ha añadido que la situación que vive el equipo se arregla, "entrenando a tope".

Sobre el partido ha indicado que Fuenlabrada no les había dejado jugar a lo que querían y que la consecuencia había sido que no habían encontrado a los pívots en el juego del 'pick and roll'. "Hemos abusado de driblar desde la frustración y la consecuencia es que hemos acabado con 20 pérdidas", ha indicado.