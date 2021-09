Ponsarnau: "El marcador refleja más nuestro acierto que lo que pasó"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Casademont Zaragoza, admitió que la abultada victoria de su equipo por 76-100 frente al Surne Bilbao Basket refleja "más el acierto" de sus jugadores que "lo que pasó" sobre la cancha de Miribilla.

"El Bilbao Basket empezó muy físico y nos costó jugar, casi vivíamos de inspiraciones individuales. Ahí la daría más mérito a Bilbao. Pero en el segundo cuarto el partido fue cogiendo ritmo y los jugadores entraron en confianza y con un ritmo bueno", destacó el técnico del equipo aragonés.

"Sin jugar bien encontrábamos jugadores y tuvimos el acierto de aprovechar los balones divididos", añadió Ponsarnau, que ve a su equipo "convencido y con confianza" en este inicio de temporada que ha arrancado con dos victorias.

"No me pongo mucho mérito porque no jugamos del todo bien, pero el equipo está convencido y con confianza. Los problemas de lesiones que tuvimos en pretemporada quizás nos han hecho más fuertes y más duros. Estamos disfrutando de jugar y de estar todos", se felicitó.